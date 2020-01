Tutte le novità del Festival di Sanremo 2020 nella conferenza stampa di presentazione

Conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus che ha illustrato quelle che saranno le novità della edizione numero 70 della rassegna dei Fiori. La prima, è come abbiamo già detto la presenza di dieci donne che si alterneranno sul palco col conduttore e direttore artistico romagnolo. La notizia che scuote l’evento è la sostituzione di Teresa De Santis dalla direzione di Rai Uno. La manager era assente alla conferenza stampa: alla guida dell’emittente ammiraglia è in arrivo il numero uno di Rai 3, Stefano Coletta.

Sul fronte dello show, connfermata la presenza di tre personaggi dello spettacolo legati da grande amicizia col conduttore: Tiziano Ferro, Fiorello e Roberto Benigni, con lo showman siciliano che sarà presente tutte e cinque le sere.

REGOLAMENTO. Il vincitore della rassegna rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, in programma il 12, 14 e 16 maggio a Rotterdam. Durante le serate del martedì e del mercoledì si esibiranno 12 big più 4 giovani. La votazione sarà affidata esclusivamente alla giuria demoscopica. I giovani saranno in apertura e si si sfideranno quattro per sera in sfide dirette, con i due vincitori che approderanno alla semifinale. Durante la serata del giovedì i 24 big si esibiranno portando una canzone della storia delFestival di Sanremo e verranno votati solo dall’orchestra.

Venerdì come tradizione finale dei giovani, ma si parte dalle semifinali, che apriranno la serata. La votazione sarà affidata esclusivamente ai giornalisti accreditati al festival. Canteranno anche i 24 big. Sabato finale dedicata ai soli big, che saranno votati per il 33% dalla giuria demoscopica, per il 33% dai giornalisti della sala stampa e per il 34% dal televoto.

OSPITI. Martedì 4 febbraio subito Ferro e Fiorello, ma ci saranno anche altri ospiti. Su tutti Pierfrancesco Favino, già conduttore della rassegna con Claudio Baglioni ed in questi giorni sul grande schermo nel film “Hammamet” sugli ultimi sei mesi di vita dell’ex leader del Psi Bettino Craxi. Ospiti canori confermato il rapper sardo Salmo ed Emma, ci saranno poi gli attori Claudio Santamaria e Kim Rossi Stewart.

Mercoledì 5 ci sarà un ospite non ancora annunciato, si parla di un grande ritorno: chissà che non si tratti di Al Bano e Romina Power, della cui presenza si parla a lungo e che verrebbero a presentare un brano inedito scritto per loro da Cristiano Maglioglio. Giovedì 6 spazio a Mika e Lewis Capaldi, il cantautore britannico in testa alle classifiche con il singolo “Someone you loved” e l’album “Divinely uninspired by an hellish extent”. Tiziano Ferro duetterà con Massimo Ranieri, vincitore del Festival nel 1988.

Venerdì 7 Johnny Dorelli tornerà a Sanremo 13 anni dopo la sua ultima partecipazione in gara e 30 anni dalla sua conduzione. Infine sabato 8 saranno ospiti Diego Abatantuono, Rocco Papaleo, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Inoltre è stata annunciata la cantautrice anglo-kosovara Dua Lipa.

DOPOFESTIVAL. Si chiamerà L’altro festival il consueto approfondimento della rassegna e sarà condotto da Nicola Savino e Myss Keta dal Palafiori. Andrà in diretta solo su Raiplay, ci saranno collegamenti, una resident band, un dj e tre ospiti fissi: i Gemelli di Guidonia, trio canoro reso celebre da Fiorello, il comico Valerio Londini ed Eddy Anselmi, memoria storica del Festival, autore del libro sulla rassegna e vice capodelegazione italiano all’Eurovision.

RADIO DUE. Il festival andrà in diretta anche su Radio 2, con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, che abbiamo ascoltato anche in voce nella finale dell’Eurovision sempre nella versione radiofonica. Ema Stokholma, insieme a Gigi e Ross condurrà dal 26 gennaio anche il notiziario Primafestival, che andrà in onda dalla Tim Data Room posta a pochi passi dall’ingresso principale del Teatro Ariston