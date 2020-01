Eurovision 2020: la Macedonia del Nord manda Vasil a Rotterdam

Ancora tempo di scelta interna per la Macedonia del Nord. Come accade ormai dal 2016, il Paese non si affida a una finale nazionale per selezionare il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest, quest’anno di scena a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 12 al 16 maggio.

Il prescelto per dare un volto e una voce al Paese è stato comunicato in serata: si tratta di Vasil Garvanliev, in arte semplicemente Vasil.

Fin dall’età di 7 anni ha iniziato a cantare in famosi concorsi musicali per bambini del suo Paese. Il suo viaggio è quello di un giramondo: nel corso degli anni si è trovato a vivere a Chicago, a Milano, a Toronto, a Londra e poi di nuovo a Strumica. In particolare, a Milano e Toronto ha completato la sua formazione da baritono.

Negli anni si è prestato ai più disparati ruoli, ma quello più importante è stato di cantante d’opera, con oltre 50 ruoli interpretati. Ha poi collaborato con diversi artisti della scena pop, tra cui Nelly Furtado, Drake e Chance the Rapper. Per quest’ultimo ha fatto da corista nel mixtape “Coloring Book“, vincitore di un Grammy Award come miglior album rap nel 2017.

In patria, una volta tornato, si è esibito in concerto a Strumica nello scorso novembre, facendo registrare il tutto esaurito. Le tre canzoni più recenti che maggiormente ha promosso sono “Gerdan“, “Patuvam” e “Mojata ulica“.

Vasil non è nuovo al palco eurovisivo: faceva infatti parte del gruppo di tre coristi che hanno affiancato Tamara Todevska nella sua interpretazione di “Proud” a Tel Aviv, che le è valsa il primo posto nel voto delle giurie con 247 punti e, nel complesso, il settimo finale con 305, il miglior risultato di sempre del Paese e la sua prima apparizione in top ten.

Queste le parole dell’artista riportate dal sito ufficiale del concorso:

Sono molto onorato di rappresentare il mio Paese all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, e faccio fatica ad aspettare di mettere tutta la mia esperienza e la mia conoscenza al servizio della creazione di un viaggio magico che toccherà i cuori delle persone attraverso l’Europa.

La canzone verrà resa nota in un successivo momento.

