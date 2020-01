Festival da Canção 2020, ecco le 16 canzoni in lizza per il Portogallo

RTP, la tv pubblica portoghese ha reso noti ufficialmente i 16 brani, con relativi interpreti, che prenderanno parte al Festival da Canção 2020, il concorso nazionale lusitano, che assegnerà anche il biglietto per Rotterdam, con l’obiettivo di riportare il Portogallo in finale all’Eurovision Song Contest dopo l’eliminazione di Conan Osiris nell’edizione di Tel Aviv.

Come ormai da anni, sono stati i 16 compositori invitati a scegliere gli interpreti dei brani da loro composti, potendo anche decidere di concorrere in prima persona. La finale si svolgerà quest’anno ad Elvas. Qui sotto, artisti e canzoni, in basso potete ascoltare i brani.

PRIMA SEMIFINALE- 22 Febbraio 2020

Bárbara Tinoco – “Passe-Partout” (autore: Tiago Nacarato): Barbara Tinoco è una giovane inteprete lanciata da The Voice of Portugal. Appena 21 anni, due singoli all’attivo per lei.

Blasted- “Rebellion” (autori: Blasted Mechanism)

Elisa – “Medo de sentir” (autrice: Marta Carvalho): Elisa Silva di Madeira, è una ex partecipante alla versione lusitana di Pop Idol.

Filipe Sambado – “Gerbera amarela do Sul” (autore: Filipe Sambado)

Ian Mucznik- “O dia de amanhã” (autore: João Cabrita): coautore del brano, Ian Mucznik è un cantautore e polistrumentista che si divide fra la musica lusitana è quella francese.

JJaZZ- “Agora” (autore: Rui Pregal da Cunha): è la band di Zeca, figlio dell’autore del brano, uno dei maggiori musicisti della scena rock lusitana anni 80.

MEERA- “Copo de gin” (autori: MEERA): coautrice del brano è Isaura, sul palco con Claudia Pascoal a Lisbona 2018.

Throes + The Shine – “Movimento” (autori: Throes + The Shine)

SECONDA SEMIFINALE- 29 Febbraio 2020

Cláudio Frank- “Quero-te abraçar” (autore: Claudio Franck): cantautore vincitore della Master Class di Antena 1

Dubio feat. +351- “Cegueira” (autori: Dubio): vincitore della Open Call di RTP per giovani autori senza etichetta discografica.

Elisa Rodrigues-“Não voltes mais” (autrice: Elisa Rodrigues)

Jimmy P- “Abensonhado”(autore: Jimmy P)

Judas- “Cubismo enviesado” (autore: Helio Morais): cantautore emergente della scena lusitana.

Kady- “Diz só” (autore: Dino d’Santiago): capoverdiana come l’autore, nome prominente ed emergente della scena africana, figlia d’arte.

Luiz Caracol & Gus Liberdade-“Dói-me o país” (autore: Antonio Avelar Pinho): l’autore Antonio Avelar Pinho, 72 anni, ha firmato il brano vincitore del 1982 che poi rappresentò il Paese ad Harrogate (“Bem Bom” dei Doce). Luiz Caracol è un portavoce della musica angolana nel mondo. Gus Libertade è autore, compositore e producer, che ha già lavorato con Caracol.

Tomás Luzia- “Mais real que o amor (autore: Pedro Joia): Tomas Luzia è un giovane esordiente che si sta facendo largo con le cover su youtube.