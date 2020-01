Eurovision 2020: la Lettonia svela i nove finalisti del Supernova

Sono stati rivelati i nove finalisti del Supernova, la selezione che dal 2015 viene utilizzata dalla LTV per trovare l’artista che rappresenta la Lettonia all’Eurovision Song Contest, quest’anno in programma a Rotterdam dal 12 al 16 maggio.

Dei 26 che erano in lizza, i seguenti sono i nomi rimanenti:

Fuori gara, dunque, uno tra i nomi più attesi, quello di Markus Riva, che ancora una volta non riesce ad arrivare all’ambito traguardo eurovisivo, così come Madara, apprezzata nell’edizione 2018 del Supernova.

Resta invece in corsa per la propria seconda apparizione in gara Katrīna Dimanta, già parte degli Aarzemnieki nel 2014.

Attualmente, su YouTube, dove è possibile ascoltare tutte le canzoni, la maggior popolarità va a Samanta Tīna, con più di 48.000 visualizzazioni; seguono praticamente appaiate a quota 33.000 ANNNA e Katrīna Dimanta.

La finale si terrà sabato 8 febbraio, contemporaneamente all’ultima serata del nostro Festival di Sanremo. Il vincitore sarà scelto tramite un mix di giuria professionale e voto del pubblico.

La Lettonia è stata rappresentata lo scorso anno dai Carousel, che si sono fermati in semifinale con la loro “That night“, che ha ottenuto il 15° posto nella seconda, con 50 punti suddivisi tra i 13 del televoto e i 37 delle giurie nazionali. A proposito di televoto, 12 dei 13 punti citati sono giunti tutti dalla Lituania, il restante dalla Moldavia; la giuria italiana ne ha invece concessi 5 ai Carousel.

L’unica vittoria lettone resta finora quella del 2002, con “I Wanna” di Marie N, nella penultima edizione dell’Eurovision in serata unica, prima dell’avvento delle semifinali, prima unica (2004) e poi doppia (2008).

