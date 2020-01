Salvador Sobral (Eurovision 2017) in concerto in Italia: tappa a Roma, Milano e Correggio (RE)

Salvador Sobral, vincitore dell’Eurovision Song Contest nel 2017 con il brano “Amar Pelos Dois”, ha annunciato sulla sua pagina Facebook un breve tour di tre giorni in Italia.

L’artista portoghese si esibirà a Roma all’Auditorium Parco della Musica il prossimo 27 maggio, a Milano al Blue Note il 28 maggio e a Correggio (in provincia di Reggio Emilia) al Teatro Asioli il 29 maggio.

In quest’ultima data in occasione del Correggio Jazz Festival, in programma dal 13 maggio al 1° giugno 2020. I biglietti di tutte e tre le date sono già in vendita, questi i link diretti per l’acquisto:

Salvador Sobral, dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano scritto dalla sorella, e la pausa forzata a causa dei problemi al cuore (che ha ampiamente superato anche grazie al trapianto), ha continuato la sua carriera da artista con una serie di concerti.

Sobral parla bene l’italiano – come anche sua sorella Luisa – e il brano che l’ha portato alla vittoria nel 2017 è stato interpretato in due diverse versioni nella nostra lingua, una da Arisa con testo di Malgioglio e una da Tosca con testo di Joe Barbieri.

Per gli amanti del jazz e chi segue Salvador Sobral, potrà dunque ascoltare dal vivo la sua musica in queste tre tappe nel nostro Paese.

