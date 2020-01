Eurovision 2020, in Polonia partita la selezione “Szansa na sukces”: 21 artisti in gara

Partita ufficialmente la selezione nazionale polacca Szansa na sukces. La prima delle tre semifinali dello show è stata infatti già registrata e sarà trasmessa il 2 febbraio. Le altre due semifinali, saranno trasmesse il 9 ed il 16 febbraio.

Sono 21 i cantanti in gara, 7 per semifinale: si esibiranno su cover. Nella prima semifinale cantando canzoni degli ABBA, nella seconda brani eurovisivi e nella terza canzoni dei Beatles. A giudicarli un trio di nomi di primissimo livello della musica polacca, nonchè ex partecipanti alla rassegna: Cleo (in gara con Donatan nel 2014), Michal Szpak (in gara nel 2016) e Gromee (in gara con Lukas Meijer nel 2018). Avranno il compito di scegliere un solo artista per semifinale che accederà alla finalissima ed un quarto nome fra gli esclusi che vi accederà attraverso un Golden Ticket.

I quattro finalisti canteranno nell’appuntamento del 23 febbraio due brani a testa, vale a dire una cover ed il brano scelto per l’Eurovision e sarà solo il pubblico a scegliere chi andrà a Rotterdam.

Alla prima semifinale hanno preso parte:

Emilia Sanecka

Patryk Skoczynski (ex The Voice of Poland)

Amelia Andriyszczyk (ex The Voice Kids Poland)

Maya Hyzy (ex X Factor 2018)

Kasia Daren (backing singer di Gromee & Lukas Meijer nel 2018)

Julia & Wiktoria Szlachta (ex The Voice of Poland)

Sargis Davtyan

Hanno poi confermato in prima persona di prendere parte alle prossime semifinali:

Albert Cerny, ceco, cantante e autore dei brani dei Lake Malawi (Eurovision 2019), Adrian Makar (vincitore di Poland’s Got Talent), Weronika Curyło (seconda a The Voice of Poland), Basia Glemont (ex The Voice of Poland), Saszan

Gli altri nomi in corsa, secondo quanto emerge, sono: Patricia Kazadi (polacco-congolese, nome piuttosto importante della scena polacca), Norbert Legiec, Paulina Czapla (finalista del talent show Must be the Music), Alexandra Nykiel (ex vincitrice del programma), Stashka, Alicia Szemplinska (vincitrice di The Voice of Poland 2019), Nick Sinckler, Bartosz Kurkiewicz (ex All Together Now, versione polacca), Marek Kaliszuk.

