Eurovision 2020: Pasha Parfeny e Geta Burlacu tra i 35 in lizza per la Moldavia

Periodo ricco di annunci relativi all’Eurovision 2020. È ora il turno della Moldavia, che ha rivelato i trentacinque artisti in gara per un biglietto direzione Rotterdam.

Tra i nomi spiccano quelli di Pasha Parfeny e Geta Burlacu, entrambi già sul palco dell’Eurovision in rappresentanza del paese dell’Est Europa, rispettivamente nel 2012 con “Lăutar” e nel 2008 con “A century of love“.

Ma non sono i soli. Anche Natalia Gordienko ha preso già parte ad un’edizione eurovisiva, quella del 2006, in collaborazione con i colleghi Arsenie “Arsenium” Todiraș & Connect-R con il brano “Loca“.

Gli artisti selezionati dovranno presentare i propri brani in un solo turnodi audizioni live di fronte a una giuria di esperti, la cui data non è stata ancora rivelata. Secondo le informazioni trapelate, ogni giurato dovrà assegnare alle proposte un voto da 0 a 12, il più votato sarà selezionato come prossimo rappresentante moldavo.

C’è tuttavia la possibilità che a questa prima fase segua, come da tradizione, il concorso televisivo “O Melodie Pentru Europa”. La tv moldava TRM dovrà avvisare i concorrenti con almeno venti giorni di preavviso rispetto alla messa in onda.

Tanti gli artisti già visti nelle passate edizioni della finale moldava, tra i quali Maxim Zavidia, Diana Brescan, Sasha Bognibov (al suo quattordicesimo tentativo!), i Che-MD, Viorela Moraru e Valeria Pașa.

C’è anche Catarina Sandu, sul palco dell’Eurovision 2017 come corista dei Sunstroke Project, terzi con “Hey mamma!“.

Alexandru Cibotaru – “Cine te-a făcut să plângi”

– “Cine te-a făcut să plângi” Angel Kiss – “My Own Queen” e “You are my dance”

– “My Own Queen” e “You are my dance” Carolina Racoviță – “Dancing in the sunrise”

– “Dancing in the sunrise” Catarina Sandu – “Die for you”

– “Die for you” Che-MD feat. Irina Revenco – “Adio”

– “Adio” Danny Cruise – “My love”

– “My love” Diana Brescan – “Let’s go together”

– “Let’s go together” Diana Rotaru – “Dale dale”

– “Dale dale” Diana Popa – “Believe me”

– “Believe me” Dima Jelezoglo – “Do it slow”

– “Do it slow” Geta Burlacu – “Răspunde”

– “Răspunde” Irina Kit – “Chain Reaction”

– “Chain Reaction” Julia Ilienko feat. Mishel Dar – “Tears”

– “Tears” Katerina S – “We are done”

– “We are done” LANJERON – “Hi Five”

– “Hi Five” Lave – “Wildfire”

– “Wildfire” Lavinia Rusu – “Touch”

– “Touch” Liusia Znamensky – “Love no more”

– “Love no more” Live Beat – “Love me now”

– “Love me now” Maria Ciolac – “Our home”

– “Our home” Maxim Zavidia – “Take control”

– “Take control” Midone Denis – “Like a champion”

– “Like a champion” Natalia Gordienko – “Prison”

– “Prison” Nicolae Untilă – “Call me please”

– “Call me please” Olea Roșu – “Alive”

– “Alive” Pasha Parfeny – “My wine”

– “My wine” Petronela Donciu & Portărescu Andreea – “We will be legend”

– “We will be legend” Ray Barc – “I’m shy”

– “I’m shy” Sasha Bognibov – “Big brother”

– “Big brother” Sasha Letty – “Summer of Love”

– “Summer of Love” Tudor Bumbac – “Te-am văzut în vis pe tine”

– “Te-am văzut în vis pe tine” Valentin Uzun & Irina Kovalsky – “Moldovița”

– “Moldovița” Valeria Pașa – “It’s time”

– “It’s time” Viorela Moraru – “Remedy”

– “Remedy” Vovian – “10 minuni în Moldova”

