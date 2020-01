Sanremo 2020: le cover. Tra gli ospiti Michielin, Annalisa, Arisa e Myss Keta

Manca sempre meno alla partenza del Festival di Sanremo, senza dubbio uno dei più chiacchierati degli ultimi anni.

Tra una polemica e l’altra, la RAI ha rivelato tutte le cover che i concorrenti della categoria Campioni eseguiranno la sera di giovedì 6 febbraio.

Una terza serata importante ai fini della gara, perché anche queste performance speciali – votate dalla sola orchestra – contribuiranno alla creazione della classifica finale.

A ogni artista è stato chiesto esplicitamente di selezionare uno dei brani entrati in gara nelle prime sessantanove edizioni del Festival. Nella lista, come vedremo, c’è però una piccola eccezione.

Diversi cantanti si esibiranno accompagnati da un collega non in gara. Tra i volti che rivedremo due ex rappresentanti italiani all’Eurovision: Francesca Michielin (2016) e Fausto Leali (1989).

Ci saranno anche Annalisa, Arisa, Simone Cristicchi, Ornella Vanoni, la trasgressiva Myss Keta, che vedremo inoltre al timone del Dopofestival con Nicola Savino.

Molti nomi dalla scena indie: i Canova, La Rappresentante di Lista, Maria Antonietta e i Viito.

Ecco l’elenco delle cover e i rispettivi interpreti (tra parentesi l’anno in cui ogni brano è stato presentato al Festival):

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano (1992)

con – Gli uomini non cambiano (1992) Anastasio – Spalle al muro (1991)

– Spalle al muro (1991) Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio (1968)

con – La voce del silenzio (1968) Bugo e Morgan – Canzone per te (1968)

e – Canzone per te (1968) Diodato – 24 mila baci (1961)

– 24 mila baci (1961) Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più (1982) *

con – Non succederà più (1982) * Elodie con il pianista Aeham Ahmad – Adesso tu (1986)

con il pianista – Adesso tu (1986) Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa (2007)

con – Ti regalerò una rosa (2007) Francesco Gabbani – L’italiano (1983)

– L’italiano (1983) Giordana Angi – La nevicata del ’56 (1990)

– La nevicata del ’56 (1990) Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita (1967)

con – La musica è finita (1967) Junior Cally con i Viito – Vado al massimo (1982)

con i – Vado al massimo (1982) Le Vibrazioni con i Canova – Un’emozione da poco (1978)

con i – Un’emozione da poco (1978) Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più (1987)

con e – Si può dare di più (1987) Marco Masini con Arisa – Vacanze romane (1983)

con – Vacanze romane (1983) Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah (1968)

con – Deborah (1968) Paolo Jannacci con Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima (1989)

con – Se me lo dicevi prima (1989) Piero Pelù – Cuore matto (1967)

– Cuore matto (1967) Pinguini Tattici Nucleari – Medley di Papaveri e papere (1952), Nessuno mi può giudicare (1966), Gianna (1978), Sarà perché ti amo (1981), Una musica può fare (1999), Salirò (2002), Sono solo parole (2012) e Rolls Royce (2019)

– Medley di Papaveri e papere (1952), Nessuno mi può giudicare (1966), Gianna (1978), Sarà perché ti amo (1981), Una musica può fare (1999), Salirò (2002), Sono solo parole (2012) e Rolls Royce (2019) Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce (tramonti a nord est) (2001)

con e – Luce (tramonti a nord est) (2001) Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani (1964)

con – E se domani (1964) Riki con Ana Mena – L’edera (1958)

con – L’edera (1958) Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 (1983)

con – 1950 (1983) Tosca con Silvia Pérez Cruz – Piazza Grande (1972)

* “Non succederà più” fu presentata a Sanremo 1982 da Claudia Mori come ospite e non in gara

Secondo quanto dichiarato dalla RAI, alcuni artisti potrebbero annunciare altre collaborazioni nei prossimi giorni.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram