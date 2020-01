Salvador Sobral nel cast del film “Eurovision”, a maggio su Netflix

Salvador Sobral, vincitore dell’Eurovision Song Contest nel 2017, sarà nel cast del film Eurovision, in uscita a maggio sulla piattaforma Netflix.

L’artista portoghese ha dato la notizia in un’intervista al talk show “Prova Oral” della RTP, rivelando inoltre di aver già girato una scena con il cast.

Sobral si aggiunge dunque a Will Ferrell, Rachel McAdams, Demi Lovato e Pierce Brosnan nel cast del film, per il quale canterà anche un brano.

In “Eurovision”, il protagonista Will Ferrell sarà Lars Erickssong, un musicista che decide di partecipare al festival con Sigrit Ericksdottir, interpretata da Rachel McAdams. Pierce Brosnan sarà il padre del personaggio di Will Ferrell.

Nel cast ci saranno anche Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones), Dan Stevens (La bella e la bestia) e Björn Hlynur Haraldsson (The Witcher). La regia sarà di David Dobkin (Wedding Crashers) e la sceneggiatura è di Will Ferrell e Andrew Steele.

Will Ferrell è un fan accanito dell’Eurovision Song Contest, è stato anche a Lisbona per seguire l’edizione 2018.

In un’intervista al quotidiano britannico The Independent, l’attore ha rivelato di essere fan del concorso dal 1999.

Sempre nel 2018, Ferrel ha deciso di voler mostrare il mondo dell’Eurovision Song Contest e ha firmato un accordo con Netflix per produrre una commedia in cui raccontare il concorso.

I produttori di questa commedia, intitolata Eurovision e in uscita a maggio, sono Adam McKay, Will Ferrell, Jessica Elbaum e Chris Henchy (Productions Gary Sanchez).

