Eurovision 2020: il sorteggio delle semifinali. Italia al voto nella prima

Si è appena concluso il sorteggio nel quale 35 dei 41 Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2020 che si terrà a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio. Al Municipio della città olandese, che ospiterà l’evento principale all’Ahoy, Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit hanno dato il via, alla presenza di Jon Ola Sand, per l’ultimo anno supervisore dell’Eurovision, alla macchina organizzativa del concorso.

Di seguito l’elenco dei Paesi in gara divisi nelle due semifinali, comprensivi anche di quelli che, già automaticamente finalisti come l’Italia, dovranno votare nell’una o nell’altra.

PRIMA SEMIFINALE (12 maggio, ore 21) – Votano anche Italia, Germania, Paesi Bassi

PRIMA METÀ

Macedonia del Nord

Bielorussia

Lituania

Svezia

Slovenia

Australia

Irlanda

Russia

SECONDA METÀ

Norvegia

Cipro

Croazia

Azerbaigian

Malta

Israele

Ucraina

Romania

Belgio

SECONDA SEMIFINALE (14 maggio, ore 21) – Votano anche Francia, Regno Unito, Spagna

PRIMA METÀ

Austria

Moldavia

Polonia

San Marino

Serbia

Islanda

Repubblica Ceca

Grecia

Estonia

SECONDA METÀ

Danimarca

Bulgaria

Svizzera

Finlandia

Armenia

Lettonia

Georgia

Portogallo

Albania

All’Italia, per la quale la Rai trasmetterà ancora una volta l’Eurovision come ormai dal 2011, spetta dunque il ritorno alla prima semifinale, così come era accaduto per l’ultima volta nel 2017. Ciò implicherà che vedremo anche un frammento delle prove dell’artista in gara per il nostro Paese nella serata apposita. San Marino invece si esibirà nella seconda semifinale.

L’ordine di esibizione dei vari Paesi verrà stabilito in un secondo momento, presumibilmente tra fine marzo e inizio aprile.

Sono intervenuti anche Zippi Brand Frank (vicesindaco di Tel Aviv) e Ahmed Aboutaleb (sindaco di Rotterdam), che hanno dato vita al passaggio di consegne tra le due città. Visti anche, in una bella sequenza video, Niamh Kavanagh (Irlanda 1993), Getty Kaspers (Teach-In, Paesi Bassi 1975), Izhar Cohen (Israele 1978 con gli Alpha-Beta), Marie Myriam (Francia 1997), Jorgen Olsen (Danimarca 2000 con il fratello Niels), Katrina Leskanich (Regno Unito 1997 con the Waves), Lenny Kuhr (Paesi Bassi 1969), Nicole (Germania 1982)

