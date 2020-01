Eurovision 2020: in Bielorussia sono 12 i finalisti, tra cui i NAPOLI

Le audizioni, in cui sono state presentate 49 canzoni sulle oltre 100 inviate alla tv pubblica bielorussa, la BTRC, hanno portato alla scrematura definitiva e alla selezione di 12 candidature della Bielorussia per l’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam (12-14-16 maggio).

Di seguito i 12 nomi che vedremo nella finale nazionale, della quale non è ancora nota la data di svolgimento:

Tornano ancora una volta, come clienti fissi ormai dal 2014, i NAPOLI. Nessuno degli artisti ha già rappresentato il Paese all’Eurovision.

I VAL sono un duo, Vlad e Lera. Non si è qualificato Vitaly Voronko, già semifinalista in passato a Britain’s Got Talent.

Il sistema di voto, a differenza dello scorso anno che vide la sola giuria a scegliere il vincitore, proporrà un mix in uguali proporzioni di televoto e di giuria.

Nel caso in cui a vincere fossero i VAL o gli AURA, ci troveremmo di fronte alla seconda canzone della storia dell’Eurovision in bielorusso: la prima è stata “Story of my life” dei Naviband, che pur con il titolo in inglese mantenne il testo in lingua nel 2017 (il titolo originale era “Historyja majho žyccia“).

La Bielorussia, all’Eurovision, ha iniziato a partecipare nel 2004, raggiungendo sei finali e, come miglior risultato, il sesto posto del 2007 con Dmitry Koldun e la sua “Work your magic”.

Lo scorso anno Zena, nome d’arte di Zinaida Alexandrovna Kupriyanovich, è arrivata al 24° posto in finale con la sua “Like it“, che ha racimolato 31 punti.

