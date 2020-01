Eurovision 2020: Spagna, ecco “Universo” di Blas Cantó

Rilasciata la seconda entry dell’Eurovision Song Contest 2020 che si terrà a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio.

Si tratta di “Universo“, il pezzo che Blas Cantó porterà in gara per la Spagna.

L’ex voce degli Auryn gioca molte delle sue carte sulle indubbie qualità vocali con la tendenza verso l’alto e su due parole: “Perdoname” e “Universo”.

Come ha rivelato lo stesso artista, il video della canzone è stato girato alle Isole Canarie, in particolare Lanzarote, con la regia di Cristian Velasco.

Il video della scelta eurovisiva di Cantó è stato reso disponibile fin dalle ore 10 di oggi, mentre la canzone uscirà su tutte le piattaforme streaming da domani.

Blas Cantó, ex voce degli Auryn, è stato annunciato quale rappresentante del Paese iberico lo scorso 5 ottobre dalla RTVE, che dopo quattro anni di selezione nazionale ha deciso di abbandonare questo metodo.

L’artista, in particolare, ha scelto “Universo” tra circa 50 proposte che erano a sua disposizione.

Il nome di Blas Cantó non è nuovo all’ambiente dell’Eurovision Song Contest, in quanto fu secondo nella finale nazionale per lo Junior Eurovision 2004, quella che portò Maria Isabel a percorrere la strada verso la vittoria del fratello minore dell’Eurovision.

Successivamente, nel 2011, con gli Auryn arrivò vicinissimo al concorso, ma la band non ebbe lo stesso supporto al televoto di Lucia Perez.

La Spagna, lo scorso anno, è stata rappresentata da Miki, con la proposta “La venda“, con il 22° posto a quota 54 punti.

Il Paese, finalista automatico in quanto facente parte delle Big 5, vedrà il proprio artista esibirsi direttamente nella finale del 16 maggio.

La Spagna manca il successo dal lontano 1969 (l’anno dei quattro vincitori, Salomè compresa), non vede il podio dal 1995 (Anabel Conde) e la top ten dal 2014 (Ruth Lorenzo).

