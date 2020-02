Eurovision 2020: nuova modalità di selezione per la Romania

TVR, la tv pubblica rumena, ha annunciato in queste ore una nuova modalità di selezione per eleggere il rappresentante della Romania all’Eurovision 2020.

Selecţia Naţională è la finale nazionale di cui la Romania si avvale per scegliere l’artista che dovrà rappresentare il paese alla competizione musicale più importante d’Europa. Quest’anno invece ci sarà un’inversione di rotta poiché l’artista sarà selezionato con altro metodo.

Si ricorrerà infatti ad una selezione interna per la scelta del rappresentante della Romania all’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. La TVR ha stabilito infatti una collaborazione con la Global Records, casa discografica di recente successo in Romania.

Lucian Ștefan, amministratore delegato dell’etichetta, ha dichiarato:

Per Global Records è un onore e anche una sfida collaborare con la TVR per selezionare il rappresentante della Romania all’Eurovision Song Contest 2020. Al momento stiamo pensando a come e cosa possiamo fare per rappresentare la Romania a Rotterdam con il miglior artista, la miglior canzone e il migliore show. Per fare in modo che questo accada, diamo disponibilità alla TVR di tutte le nostre risorse e competenze.

Dopo aver selezionato l’artista, diversi compositori e autori saranno chiamati a scrivere delle canzoni basate sul tipo di voce dell’artista stesso, sulle sue capacità vocali e sulla sua personalità.

Le migliori cinque canzoni saranno selezionate da specialisti ed esperti per partecipare alla Selecţia Naţională. La finale nazionale rumena non sarà quindi cancellata, ma sarà focalizzata solo su un cantante per scegliere quale canzone rappresenterà la Romania a Rotterdam.

Il 1° marzo si terrà la finale nazionale che consisterà in uno show dove il televoto e le giurie internazionali, entrambi con il peso del 50%, eleggeranno la miglior canzone per rappresentare la Romania. In caso di parità tra le canzoni, quella col punteggio più alto al televoto sarà la canzone vincitrice.

Scegliere l’artista attraverso una selezione interna e la canzone tramite una finale nazionale è un meccanismo usato da molti altri paesi. Basti pensare alla Finlandia, che negli ultimi due anni ha selezionato come propri rappresentanti Saara Aalto e Darude con Sebastian Rejman tramite selezione interna. La canzone è stata scelta successivamente durante la finale nazionale.

Probabilmente la Romania ha deciso di adottare questo nuovo meccanismo tenendo conto degli ultimi risultati all’Eurovision Song Contest. Sia The Humans, con ”Goodbye” nel 2018, che Ester Peony, con ”On a Sunday” nel 2019, non ottennero la qualificazione alla finale nelle ultime due edizioni dell’evento.

Come ha decretato il sorteggio del 28 gennaio per la composizione delle semifinali (qui il nostro articolo dedicato), la Romania prenderà parte alla prima semifinale che si terrà il 12 Maggio e dove l’Italia, qualificata di diritto per la finale in quanto membro dei Big 5, avrà il diritto di voto e l’obbligo di trasmissione dello show.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram