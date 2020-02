Melodifestivalen 2020: Robin Bengtsson e The Mamas in finale, Malou Prytz e Felix Sandman al ripescaggio

Nel primo giorno di febbraio debutta in Svezia il Melodifestivalen 2020, la selezione da cui uscirà il rappresentante del paese in questa edizione dell’Eurovision Song Contest (che si terrà a maggio a Rotterdam).

A condurre l’evento e le sei serate previste (4 semifinali, la Second Chance e la finalissima dalla Friends Arena di Stoccolma) ci sono Lina Hedlund (ex membro degli Alcazar e in gara nella scorsa edizione), Linnea Henriksson e David Sundin.

In diretta dalla Saab Arena di Linköping, si sono sfidati sul palco i primi sette cantanti dei 28 in gara (cliccando sul titolo è possibile ascoltare una anteprima dei brani):

Subito fuori dai giochi OVÖ con Inga problem e Suzi P con Moves. Vanno invece in Second Chance (la serata dedicata ai ripescaggi) Malou Prytz con Ballerina e Felix Sandman con Boys with emotions.

I primi due finalisti di questa edizione sono invece Robin Bengtsson (che ha già rappresentato la Svezia all’Eurovision 2017) con Take a chance e The Mamas (trio formato da Loulou Lamotte, Ashley Haynes e Dinah Yonas Manna) con Move.

The Mamas hanno fatto parte – come coro – della performance di “Too late for love” di John Lundvik (sempre in rappresentanza della Svezia) nella scorsa edizione dell’Eurovision.

Il trio originariamente era nato come quartetto, oggi dopo l’abbandono di Paris Renita si presenta al grande pubblico per tentare un rilancio (e quale miglior vetrina del “Mello”..).

L’appuntamento si rinnova per il prossimo sabato, con la seconda semifinale del Melodifestivalen in diretta da Goteborg.

