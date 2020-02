Thorsten Flinck squalificato dal Melodifestivalen 2020

Thorsten Flinck deve dire addio al sogno di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest 2020.

L’attore 58 enne di Solna è stato squalificato dal Melodifestivalen, il tradizionale concorso che dal 1959 seleziona il candidato svedese nel contest musicale europeo.

A portare la tv svedese SVT alla decisione, una motivazione di natura legale:

“Abbiamo appreso che Thorsten Flinck, in gara nella seconda semifinale del Melodifestivalen 2020, è attualmente accusato di minacce e vandalismo. Per questo motivo abbiamo deciso che l’artista non può partecipare al Melodifestivalen”

Il caso risale al maggio scorso. Secondo la ricostruzione del quotidiano Expressen, la vicenda è avvenuta nel centro di Varberg, città nel sud della Svezia.

Thorsten e un altro uomo, alla guida di un auto, avrebbero soprassato una vettura, guidata da una donna, in una strada piuttosto stretta. Quest’ultima si sarebbe poi affiancata all’auto in cui Flinck si trovava come passeggero, scatenando l’aggressività dell’attore e cantante, e dell’uomo assieme a lui.

I due sarebbe scesi dall’auto, minacciando la donna e l’uomo in sua compagnia. Flinck avrebbe inoltre scagliato un pugno sul cofano, ammaccandolo.

Nessuna dichiarazione è stata finora rilasciata da Flinck, che ha lasciato parlare Johanna Boström Stone, sua responsabile stampa: “Thorsten e noi del suo team siamo tristi per quanto accaduto, ma ovviamente rispettiamo a pieno la decisione di SVT“.

Cosa comporta la squalifica di Flinck? La SVT ha dichiarato che il suo brano” Miraklernas tid” (Il tempo dei miracoli), scritto e composto da Thomas G:son – autore di “Euphoria” di Loreen – rimarrà in gara, ma sarà eseguito da un artista diverso. La ricerca è già partita, e si concluderà a breve.

Il brano è infatti in competizione nella semifinale in onda sabato prossimo, 8 febbraio, in diretta dalla Scandinavium Arena di Göteborg.

Thorsten Flinck è un attore conosciuto in gran parte per i suoi ruoli da antagonista, spesso salito alla ribalta per il suo comportamento sopra le righe anche fuori dal set. Ha annunciato pubblicamente la sua partecipazione al concorso con grande anticipo, nonostante sia vietato dal regolamento.

Artista a 360 gradi, ha pubblicato musica fin dalla fine degli anni Settanta, sia come solista che con band. Una partecipazione al Melodifestivalen, nel 2012, con i Revolutionsorkestern, arrivati in finale con il brano “Jag reser mig igen”.

