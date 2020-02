Eurovision 2020: Benny Cristo in gara per la Repubblica Ceca con “Kemama”

Sarà Benny Cristo a rappresentare la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2020, in programma a Rotterdam (12-14-16 maggio). L’artista è stato annunciato poco fa quale vincitore della selezione nazionale con 22 punti, di cui 12 arrivati dal voto online (quasi 35.000 preferenze inviate, 10.000 in più di un anno fa) e 10 dalla giuria internazionale.

Al secondo posto si sono classificati Elis Mraz & Čis T e al terzo Barbora Mochowa.

La giuria internazionale era composta da Isaiah Firebrace, Kasia Mos, Kristian Kostov (Australia, Polonia e Bulgaria 2017), Katerine Duska, Michela, Miki, Sebastian Rejman, i KEiiNO, Zala Kralj e Gasper Santl (Grecia, Malta, Spagna, Finlandia, Norvegia e Slovenia 2019) e Stig Rasta (Estonia 2015).

Benny Cristo, nome d’arte di Ben da Silva Cristovao, porterà in gara “Kemama“. Nato l’8 giugno 1987 a Plzen, madre ceca e padre angolano, è da 10 anni abbondanti tra le star più apprezzate del Paese, con un repertorio che spazia dal pop al reggaeton passando per R’n’B e hip hop. Ha conosciuto il successo nel 2009, con il 7° posto al Česko Slovenská SuperStar. Ha all’attivo tre album: “Definitely different” (2010), “Benny Cristo” (2011), “Made in Czechoslovakia” (2014). A questi si aggiungono tre EP: “Poslední“, “Live Ben” e “Kontakt“, il primo dei quali è del 2017 mentre gli altri due sono del 2019.

Numerosissimi anche i suoi singoli di grande presa in patria, tra i quali spiccano “Bomby” (2014), “Padam” (2018, con Mária Čírová) e “Asio” (2016, con The Glowsticks). Il più recente dei suoi pezzi di larga fama è “Aleiaio“, anche questo con The Glowsticks protagonisti, sebbene solo nella produzione.

La Repubblica Ceca canterà nella seconda semifinale dell’Eurovision 2020, in programma giovedì 14 maggio, quando l’Italia non avrà diritto di voto. Ha raggiunto il suo miglior risultato nel 2018 con il sesto posto di Mikolas Josef e della sua “Lie to me“, mentre lo scorso anno “Friend of a friend” dei Lake Malawi ha chiuso all’11° posto con 157 punti, di cui 150 per le giurie e 7 per il televoto.

