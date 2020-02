Eurovision 2020: Israele ha scelto i finalisti di “HaKokhav HaBa”

Dopo una selezione durata più di due mesi, sono stati scelti i quattro finalisti di HaKokhav HaBa 2020, la selezione israeliana che dal 2015 sceglie il proprio rappresentante per l’Eurovision. I quattro semifinalisti sono Eden Alese, Ella Lee Lahav, Gaya Shaki e Orr Amrami-Brockman e si sfideranno martedì 4 febbraio per decidere chi tra loro sarà il successore di Kobi Marimi e che tenterà di ritornare da Rotterdam con il quinto microfono d’argento dopo l’ultima vittoria di Netta nel 2018.

Il vincitore, comunque vada si tratterà di un giovane emergente alle prime esperienze discografiche, sarà scelto domani sera nella finale. La decisione sarà presa per il 50% tramite televoto e per il 50% da una giuria di professionisti composta quest’anno da: Asaf Amdursky (produttore e compositore), Keren Peles (cantautrice), Shiri Maimon (rappresentante israeliana nel 2005), Liraz Russo & Ben-El Tavori (duo musicale) e Itay Levi (cantautore).

Una volta che il vincitore sarà proclamato, la canzone non sarà più scelta internamente come è stato negli ultimi anni, ma sarà scelta tramite una nuova selezione apposita, denominata per l’appunto “The Next Song For The Eurovision Song Contest”, che si terrà il 3 marzo 2020.

KAN, l’ente che dal 2018 trasmette l’Eurovision, ha posto una deadline al 10 febbraio perché i cantautori inviino le loro canzoni. Tra queste solo quattro saranno quelle eseguite dal vincitore di HaKokhav HaBa e la canzone vincitrice sarà determinata per il 30% dal pubblico votante, per il 5% dalla giuria presente in sala e per il 65% da una commissione apposita. È una novità perché per la prima volta anche il pubblico israeliano avrà voce in capitolo.

Israele ha partecipato all’Eurovision per la prima volta nel 1973, ad oggi conta 42 partecipazioni e 4 vittorie (1978-1979-1998-2018). Detiene inoltre con Toy di Netta il record per il video con il maggior numero di visualizzazioni (126 milioni) del canale YouTube dell’Eurovision (record che, se si considerano anche i video dei singoli canali dei cantanti, spetta alla nostrana “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, con 232 milioni di views). L’anno scorso ha ospitato l’evento a Tel Aviv, arrivando 23° in finale.

La sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio e il rappresentante italiano sarà il colui o colei che vincerà la 70° edizione del Festival di Sanremo sabato 8 febbraio 2020.

