Eurovision 2020: la Grecia sarà rappresentata da Stefania Liberakakis

Sarà Stefania Liberakakis, in arte nota soltanto con il nome di battesimo, la rappresentante della Grecia per l’Eurovision Song Contest 2020 che avrà luogo a Rotterdam (12-14-16 maggio), mettendo fine a settimane di voci che la volevano al via della rassegna per il Paese ellenico.

Per la seconda volta consecutiva la Grecia si affida a un’artista che, pur con il sangue del proprio Paese, non vi è nata. Così come Katerine Duska, in gara lo scorso anno con “Better love” e ventunesima con 74 punti, è canadese di nascita, Stefania ha visto la luce della vita il 17 dicembre 2002 a Utrecht, nei Paesi Bassi.

Ed è proprio nella terra che ha dato all’Eurovision l’ultimo vincitore, Duncan Laurence, che l’artista è cresciuta: a 8 anni ha iniziato a cantare e ha poi partecipato a The Voice Kids nella versione olandese, entrando inoltre nel coro Kinderen voor Kinderen.

Il suo nome è però noto agli eurofan perché nel 2016 ha cantato allo Junior Eurovision Song Contest. Non per la Grecia, però, ma per il Paese di nascita, i Paesi Bassi, all’interno del gruppo Kisses, con cui eseguì Kisses & Dancin’. A La Valletta il posto conseguito fu l’ottavo.

Di recente ha rilasciato un interessante singolo, “Turn around”, frutto di una carriera solista ormai lanciata e consolidata, paradossalmente, da una performance da coprotagonista ai premi Mad VMA in una cover tutta al femminile di “Con calma” di Daddy Yankee.

La canzone che Stefania porterà all’Eurovision non è ancora stata rilasciata, ma se ne sa il titolo – “SUPERG!RL” – ed ha un team autoriale ben noto ai cultori delle vicende eurovisive.

La performance sarà coreografata da Fokas Evangelinos, mentre testo e musica sono di Dimitris Kontopoulos, Sharon Vaughn e del team di produzione Arcade. Il duo Kontopoulos-Vaughn, lo scorso anno, ha dato alla luce “Scream”, che nella voce di Sergey Lazarev ha dato il terzo posto alla Russia.

La Grecia sarà in competizione nella prima metà della seconda semifinale, in programma giovedì 14 maggio alle ore 21 e nella quale l’Italia è priva di diritto di voto. Il Paese ha conquistato la vittoria nel 2005 con “My Number One” di Helena Paparizou.

