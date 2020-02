Melodifestivalen 2020: Jan Johansen rimpiazza lo squalificato Thorsten Flinck

Solo ieri vi avevamo informato della squalifica di Thorsten Flinck dal Melodifestivalen 2020.

L’attore 58enne è stato eliminato dalla selezione svedese per l’Eurovision poiché implicato in un processo. Il cantante è infatti accusato di minacce e vandalismo, per un episodio avvenuto lo scorso anno.

La tv scandinava SVT ha da subito iniziato la ricerca di un artista che rimpiazzasse Flinck, atteso sul palco del Melodi sabato prossimo, 8 febbraio, nella seconda semifinale del concorso canoro.

Secondo le regole del contest, il brano proposto da Flinck – “Miraklernas tid” (Il tempo dei miracoli), scritto e composto da Thomas G:son, già autore di “Euphoria” di Loreen – rimarrà in gara, ma affidato ad un altra voce.

La ricerca si è conclusa in poche ore. A presentarsi sul palco della Scandinavium Arena di Göteborg per interpretare “Miraklernas tid” sarà Jan Johansen.

Un volto noto del panorama musicale svedese. 54 anni, nato a Stoccolma, Johansen ha quattro partecipazioni in carriera al Melodifestivalen e una all’Eurovision Song Contest.

Al suo debutto al Mello, nel 1995, si è classificato al primo posto con “Se på mig”, rappresentando la Svezia a Dublino, in Irlanda, finendo terzo.

Jan Johansen torna al Melodi nel 2001 con “Ingenmansland”, nel 2002 con “Sista andetaget” e nel 2003 con “Let your spirit fly”, duetto con Pernilla Wahlgren, con la quale conquista la seconda posizione.

Gli altri concorrenti in gara nella seconda semifinale del Melodifestivalen saranno:

Klara Hammarström con “Nobody”

con “Nobody” Dotter con “Bulletproof”

con “Bulletproof” Méndez e Alvaro Estrella con “Vamos amigos”

con “Vamos amigos” Linda Bengtzing con “Alla mina sorger”

con “Alla mina sorger” Paul Rey con “Talking in my sleep”

con “Talking in my sleep” Anna Bergendahl con “Kingdom come”

