Sanremo 2020, la scaletta della prima serata: apre Irene Grandi, chiude Raphael Gualazzi

In conferenza stampa, è stato annunciato l’ordine di uscita dei 12 Campioni che stasera si esibiranno al Festival di Sanremo 2020. Toccherà ad Irene Grandi ed alla sua “Finalmente io“, aprire la settantesima edizione del concorso. Chiuderà Raphael Gualazzi, con “Carioca“.

Ecco di seguito l’ordine di uscita dei Campioni:

Irene Grandi – Finalmente io Marco Masini – Il confronto Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Achille Lauro – Me ne frego Diodato – Fai rumore Le Vibrazioni – Dov’è Anastasio – Rosso di rabbia Elodie – Andromeda Bugo e Morgan – Sincero Alberto Urso – Il sole ad Est Riki – Lo sappiamo entrambi Raphael Gualazzi – Carioca

Si esibiranno poi (in apertura Festival) quattro giovani, in due sfide dirette: chi vince accede alla semifinale, chi perde viene eliminato

Eugenio in Via di Gioia (“Tsunami”) vs Tecla (“8 Marzo”)

Fadi (“Due noi”) vs Leo Gassmann (“Vai bene così”)

Per entrambi, Campioni e Giovani, stasera la votazione a cura di una giuria demoscopica composta da 300 abituali fruitori di musica. Lo stesso accadrà domani: al termine delle 24 esibizioni sarà stilata una prima classifica.

Stasera Amadeus sarà affiancato sul palco dal volto della tv sportiva DAZN Diletta Leotta e dalla giornalista italo-palestinese Rula Jebreal.

Sul palco anche Gessica Notaro, la ex miss salita alle cronache per essere stata sfregiata con l’acido in volto da quello che era il suo compagno: il tema della violenza sulle donne sarà dunque al centro della serata, visto che anche Rula Jebreal farà un monologo sull’argomento.

La showgirl romagnola, secondo quanto si apprende, canterà insieme ad Antonio Maggio, già vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo, un brano ispirato al fatto che l’ha vista protagonista. scritto da Ermal Meta, in gara all’Eurovision per l’Italia nel 2018 insieme a Fabrizio Moro.

Ci sarà Emma Marrone nella doppia veste di cantante che festeggia 10 anni di carriera, e di attrice al debutto ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Il cast del film sarà presente sul palco. Ci saranno anche Al Bano & Romina Power (Eurovision 1976 e 1985 per l’Italia) con un singolo inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio dal titolo “Raccogli l’attimo“.

Infine, Tiziano Ferro canterà “Nel blu dipinto di blu“, “Almeno tu nell’universo” e “Accetto miracoli“.

