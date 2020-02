Sanremo 2020, la scaletta della seconda serata: apre Piero Pelù, Gabbani per settimo

Nel corso della tradizionale conferenza stampa giornaliera del Festival di Sanremo è stata svelata la scaletta della seconda serata. Si esibiranno gli ultimi 4 cantanti della categoria Nuove Proposte e i restanti 12 della sezione Campioni.

Queste le sfide delle Nuove Proposte:

Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio vs Fasma – Per sentirmi vivo

– Il gigante d’acciaio vs – Per sentirmi vivo Marco Sentieri – Billy blu vs Matteo Faustini – Nel bene e nel male

Questo, invece, l’ordine di esibizione dei Campioni:

Piero Pelù – Gigante Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Enrico Nigiotti – Baciami adesso Levante – Tikibombom Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Tosca – Ho amato tutto Francesco Gabbani – Viceversa Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Rancore – Eden Junior Cally – No grazie Giordana Angi – Come mia madre Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Sarà nuovamente presente Tiziano Ferro, che con Massimo Ranieri canterà “Perdere l’amore” (canzone vincitrice di Sanremo nel 1988) e da solo eseguirà “Sere nere“, “Il regalo più grande” e “Per dirti ciao“.

Tornerà in scena anche Fiorello, e vedremo inoltre la reunion dei Ricchi e Poveri originali, con Marina Occhiena. Sul palco del Teatro Ariston anche Zucchero Fornaciari e Gigi D’Alessio, in passato in gara numerose volte. Spazio anche a Paolo Palumbo con Kumalibre e Andrea Cutri.

Anche questa sera la votazione sarà limitata alla sola giuria demoscopica, che ieri ha accordato il primo posto a Le Vibrazioni con “Dov’è” davanti a Elodie con “Andromeda” e a Diodato con “Fai rumore“. Nelle Nuove Proposte, invece, si sono imposti Tecla Insolia con “8 marzo” e Leo Gassmann con “Vai bene così” ai danni degli Eugenio in Via di Gioia con “Tsunami” e di Fadi con “Due noi“.

