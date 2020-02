Sanremo 2020: la scaletta della quarta serata. Apre Jannacci, chiude Masini

Nel corso della conferenza stampa giornaliera che, come da tradizione, fa da raccordo tra le serate del Festival di Sanremo 2020, è stata rivelata la scaletta dei Campioni in gara questa sera, nella quarta notte della rassegna dei fiori.

Prima dei Campioni si esibiranno le quattro Nuove Proposte rimaste. Questi i due duelli:

Leo Gassmann-Fasma

Tecla Insolia-Marco Sentieri

Di seguito, invece, l’ordine di uscita dei 24 concorrenti per un posto all’Eurovision:

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Rancore – Eden Giordana Angi – Come mia madre Francesco Gabbani – Viceversa Raphael Gualazzi – Carioca Anastasio – Rosso di rabbia Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Elodie – Andromeda Riki – Lo sappiamo entrambi Diodato – Fai rumore Irene Grandi – Finalmente io Achille Lauro – Me ne frego Piero Pelù – Gigante Tosca – Ho amato tutto Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Junior Cally – No grazie Le Vibrazioni – Dov’è Alberto Urso – Il sole ad est Levante – Tikibombom Bugo e Morgan – Sincero Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Enrico Nigiotti – Baciami adesso Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Marco Masini – Il confronto

Sono stati annunciati come ospiti Fiorello, Tiziano Ferro, Ghali, Gianna Nannini, Tony Renis e Dua Lipa. Per un’indisposizione dovuta a motivi di salute non ci sarà Johnny Dorelli.

Sempre in conferenza stampa è stato annunciato che in apertura di serata verrà svelata la classifica generale dei Campioni, oggetto nelle ultime ore di numerosi calcoli per comprenderla in anticipo rispetto alla rivelazione.

Questa sera a votare per i Campioni sarà la sala stampa. Le Nuove Proposte conosceranno invece il vincitore attraverso una votazione mista di giuria demoscopica, sala stampa e televoto. La sala stampa voterà però in maniera diversa: ogni testata avrà a disposizione un solo voto secco, quindi dovrà scegliere il proprio preferito

Per quanto riguarda i Campioni non ci saranno, come ormai dal 2018, eliminazioni. Al termine della serata verrà rivelata la classifica della sala stampa, che si unirà a quella dei tre giorni precedenti.

