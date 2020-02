Terza serata Sanremo 2020: di Levante l’esibizione più vista (15,3 milioni)

Anche oggi analizziamo i dati d’ascolto delle esibizioni dei 24 Big nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, che ha fatto segnare ascolti in netta crescita rispetto allo scorso anno e in aumento di giorno in giorno.

Scopriamo quali sono gli artisti che hanno ottenuto gli ascolti e gli share più alti (si prende in considerazione il minuto con l’ascolto più alto durante ogni singola esibizione).

Queste sono state le esibizioni più viste per numero di spettatori (ricordiamo che il numero di spettatori è influenzato dall’orario di esibizione, per cui risultano agevolati i cantanti che arrivano sul palco tra le 21:00 e le 22:30):

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta con 15.380.000 telespettatori Riki e Ana Mena con 15.350.000 telespettatori Elodie con Aeham Ahmad con 15.081.000 telespettatori

Per quanto riguarda invece lo share, queste le prime tre esibizioni (si considera il minuto con lo share più alto durante ogni singola esibizione):

Giordana Angi con Solis String Quartet con il 59,6% di share Tosca con Silvia Perez Cruz con il 59,2% di share Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi con il 58,2% di share

Ascolti e share esibizioni

Questo l’ordine di esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo, con segnalato il minuto più visto di ogni singola esibizione in termini di telespettatori (e il relativo picco di share).

Accanto ai dati di share abbiamo segnalato con una freccia in su o in giù, se nel corso dell’esibizione il pubblico è aumentato o diminuito (il simbolo “=” indica un andamento pressoché stabile).

Artista Ora Spettatori Share Andamento Michele Zarrillo con Fausto Leali 20:57 10.458.000 38,2 Δ Junior Cally con Viito 21:03 11.422.000 41,0 Δ Marco Masini e Arisa 21:12 12.989.000 45,2 Δ Riki e Ana Mena 21:32 15.350.000 52,2 = Raphael Gualazzi con Simona Molinari 21:37 15.033.000 51,3 Δ Anastasio con PFM 21:51 15.046.000 52,6 ∇ Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta 22:00 15.380.000 54,1 = Alberto Urso con Ornella Vanoni 22:13 13.987.000 50,8 Δ Elodie con Aeham Ahmad 22:25 15.081.000 56,4 = Rancore, Dardust e La Rappresentante di lista 22:31 14.862.000 56,0 ∇ Pinguini Tattici Nucleari 23:32 10.194.000 53,0 Δ Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi 23:41 10.494.000 58,2 = Giordana Angi con Solis String Quartet 00:10 8.432.000 59,6 ∇ Le vibrazioni con Canova 00:34 6.458.000 57,4 = Diodato e Nina Zilli 00:40 6.096.000 57,4 = Tosca con Silvia Perez Cruz 00:47 5.941.000 59,2 = Rita Pavone e Amedeo Minghi 00:59 5.042.000 56,6 ∇ Achille Lauro e Annalisa 01:05 4.930.000 57,6 = Bugo e Morgan 01:12 4.697.000 58,2 ∇ Irene Grandi con Bobo Rondelli 01:19 4.372.000 57,8 ∇ Piero Pelù 01:24 4.134.000 57,2 = Paolo Jannacci Con Francesco Mandelli 01:33 3.655.000 55,4 = Elettra Lamborghini con Myss Keta 01:40 3.617.000 56,4 ∇ Francesco Gabbani 01:44 3.530.000 56,9 =

