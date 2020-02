Diretta finale Sanremo 2020: scaletta e commenti live

Anche quest’anno siamo pronti a seguire in diretta, insieme a tutti voi, la finale del Festival di Sanremo 2020, da cui uscirà il nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest (uno dei motivi per cui molti di noi resteranno incollati davanti la tv fino a notte inoltrata). In attesa della diretta su Rai 1, ecco alcune risorse utili.

Votazione

In questa serata il risultato sarà dato da un mix di televoto, sala stampa e giuria demoscopica, con pesi rispettivamente del 34%, 33% e 33%. Verranno mostrati, come computo totale dei voti delle prime cinque sere, i posti dal 24° al 4°.

I primi tre si sottoporranno a un ulteriore round di votazione (con lo stesso peso della precedente sessione per quanto riguarda televoto, sala stampa e giuria demoscopica), da cui uscirà il vincitore del Festival.

Scaletta finale Sanremo 2020

Questo l’ordine di uscita degli artisti:

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Elodie – Andromeda Enrico Nigiotti – Baciami adesso Irene Grandi – Finalmente io Alberto Urso – Il sole ad est Diodato – Fai rumore Marco Masini – Il confronto Piero Pelù – Gigante Levante – Tikibombom Achille Lauro – Me ne frego Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Junior Cally – No grazie Tosca – Ho amato tutto Le Vibrazioni – Dov’è Raphael Gualazzi – Carioca Francesco Gabbani – Viceversa Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Anastasio – Rosso di rabbia Riki – Lo sappiamo entrambi Giordana Angi – Come mia madre Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Rancore – Eden.

