Sanremo 2020, ecco come si vota: dettagli, costi e limitazioni

Tra pochissime ore si alzerà il sipario sulla serata finale della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in diretta dallo storico Teatro Ariston della rinomata città ligure.

Mentre le giurie (sala stampa, orchestra e demoscopica) hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere alternandosi nel corso delle precedenti serate del Festival, il televoto del pubblico farà finalmente il proprio ingresso nel sistema di votazione del Festival di Sanremo 2020, offrendo la possibilità di inviare le proprie preferenze mediante telefono fisso o SMS.

Da telefono fisso, sarà possibile votare componendo il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando, quando richiesto, il codice a due cifre della canzone scelta. Le utenze fisse abilitate al servizio sono quelle TIM e Wind Tre. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro.

Da cellulare, sarà possibile votare inviando un SMS – contenente come testo il codice a due cifre della canzone scelta – al numero 475.475.1.

Le utenze mobili abilitate al servizio sono TIM, Vodafone, Wind Tre, iliad, PosteMobile, CoopVoce e ho.mobile. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro, tranne che per le utenze Tre, che addebiteranno agli utenti un costo pari a 0,51 euro.

A prescindere dal mezzo utilizzato, ogni utente pagherà solamente i voti validi, per cui non saranno conteggiati voti in eccesso, voti con codice errato o voti inviati fuori dalle apposite finestre temporali.

Durante la finale, sarà possibile inviare un massimo di cinque voti per ogni fase della serata, la cui apertura e chiusura saranno indicate a schermo o dal conduttore.

La serata finale di Sanremo 2020 sarà infatti divisa in due parti. Prima, gli artisti in gara riproporranno tutte e 24 le canzoni in gara: il televoto, aperto in sessione unica, complementerà al 34% il risultato ottenuto dalle classifiche della giuria demoscopica e della sala stampa, che peseranno ciascuna al 33% sul risultato globale.

Tale classifica verrà poi mediata in base al risultato delle classifiche ottenute nel corso delle precedenti serate del Festival. Gli artisti che, al termine di questo intricato sistema di conteggi, occuperanno le 3 posizioni più alte della classifica, accederanno alla seconda fase.

In quest’ultima parte della serata, le graduatorie precedenti verranno azzerate e sarà nuovamente aperto il televoto. Il vincitore di Sanremo sarà colui che, dopo aver combinato ancora i nuovi giudizi presentati dal televoto (34%), giuria demoscopica (33%) e della sala stampa (33%), si ritroverà con la percentuale di voto complessiva più elevata.

In caso di problemi con il televoto, per segnalazioni o ulteriori informazioni, è attiva la casella di posta elettronica assistenza@votingtv.it (specificando, nella richiesta, il nome del programma, il numero di telefono – fisso/mobile – utilizzato per usufruire del servizio, un numero di telefono su cui essere ricontattati e una breve descrizione della problematica riscontrata), oltre ad un servizio di customer care telefonico al numero 011.2219010, attivo dalle ore 09 alle ore 21, 7 giorni su 7, e attivo comunque fino alle ore 01:00 durante la messa in onda in prima serata della trasmissione.

Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine della trasmissione. Entro 24 ore dalla fine delle operazioni di voto, che normalmente coincidono con la chiusura del programma, tutti i risultati dettagliati delle votazioni, in termini percentuali, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, saranno pubblicati sul sito internet ufficiale del Festival.

