Diodato, con la sua “Fai rumore” vince la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, nella quale i 24 artisti si sono riesibiti ciascuno con le proprie canzoni.

Il cantautore tarantino è stato premiato dalla stampa accreditata al Festival, che in questa serata era la sola deputata a votare i Campioni.

Va detto che i giornalisti hanno votato prima delle esibizioni (non sono mancate le polemiche, molti lo hanno svelato sui social) e che rispetto al passato si è votato per testate e non per singoli giornalisti, con 24 gettoni a testata da distribuire fra le canzoni in gara (votandone obbligatoriamente da 10 a 16).

Bugo e Morgan sono stati squalificati, dopo l’abbandono del palco da parte del primo a seguito del litigio fra i due quindi la classifica è con 23 canzoni e tante resteranno domani.

E’ stata una serata lunghissima, col primo Campione in gara, Paolo Jannacci, che si è esibito alle 22, oltre mezzora prima del secondo, Rancore, che ha cantato alle 22.35. L’ultimo, Marco Masini, ha cantato dopo le 2.10.

A precedere i Campioni, semifinali e finale dei giovani: Tecla ha superato Marco Sentieri e Leo Gassmann ha battuto Fasma, poi nella finale (nella quale gli artisti non hanno ricantato, sono stati proposti solo spezzoni video delle rispettive canzoni), il figlio d’arte, col brano “Vai bene così” ha superato sul filo di lana Tecla.

Il voto per semifinali e finali dei giovani era un’anticipazione di quello che sarà nella finale dei Campioni, ovvero televoto (34%), giuria demoscopica (33%) e sala stampa (33%)

Questa la sola classifica della sala stampa.

1. Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Rancore

8. Elodie

9. Achille Lauro

10. Irene Grandi

11. Anastasio

12. Raphael Gualazzi

13. Paolo Jannacci

14. Rita Pavone

15. Levante

16. Marco Masini

17. Junior Cally

18. Elettra Lamborghini

19. Giordana Angi

20. Michele Zarrillo

21. Enrico Nigiotti

22. Riki

23. Alberto Urso

Questa classifica farà media con quella delle prime tre sere (la demoscopica delle prime due, ciascuna con metà cantanti in gara e la serata cover votata dall’orchestra nella terza) e in apertura della serata finale sapremo con quale ranking partiranno gli artisti per il rush finale.

Alla fine di tutte le esibizioni, sapremo la classifica fino al quarto posto. I tre artisti restanti vedranno azzerarsi i loro voti e daranno vita al rush finale per la vittoria della manifestazione con un nuovo turno di votazioni.

Oltre a Fiorello e Tiziano Ferro, nella serata che si è da poco conclusa erano presenti anche Tony Renis, la superospite internazionale Dua Lipa, che ha eseguito “Don’t start now”, il singolo attualmente in testa alle classifiche, il trapper Ghali e Gianna Nannini (prima con Coez, col quale duetta nel nuovo singolo “Motivo” e poi da sola).

