Ascolti finale Sanremo 2020: 11.477.000 spettatori e il 60,6% di share. Record dal 2002

Il Festival di Sanremo chiude con un ascolto medio di 11.477.000 spettatori e uno share del 60,6%. La prima parte, in onda dalle 21:32 alle 23:52, è stata vista da 13.638.000 spettatori con il 56.8% di share mentre la seconda, in onda dalle 23:57 alle 02:00 (orario in cui si interrompono le rilevazioni Auditel del giorno precedente), da 8.969.000 spettatori con il 68.8% di share.

Per trovare un Festival con uno share superiore al 60% bisogna tornare al 2002, quando si raggiunse il 62,7% grazie anche a una storica ospitata di Roberto Benigni.

Considerando anche l’anteprima denominata Sanremo Start – in onda tra le 20:54 e le 21:28 con una media di 12.452.000 spettatori e il 48,2% di share – l’ascolto totale del Festival nella sua intera durata di messa in onda (20:54-1:59) è stato pari a 11.589.000 telespettatori e il 58,7% di share, in crescita di quasi un milione di spettatori e oltre 4 punti sul 2019.

I contatti unici, ossia le persone che hanno visto il Festival per almeno un minuto, sono stati ben 29.204.000, in crescita di oltre 2 milioni rispetto alla finale 2019 e dato più alto dal 2013. L’età media è stata di 53 anni, un anno in meno rispetto al 2019.

Ascolti per fasce d’età

Anche la serata finale mostra una certa trasversalità di pubblico, con percentuali in crescita su tutte le fasce d’età, tranne quella dei giovani 15-24 anni con share costante anno su anno, pari comunque al valore più alto di tutti i segmenti: 65% di share.

Questi gli ascolti nelle singole fasce d’età, con la relativa variazione sul 2019:

Età Spettatori Share Var. vs 2019 (punti share) 4-14 anni 686.000 58,5% +4,7% 15-24 anni 725.000 65,0% -0,3% 25-34 anni 967.000 56,5% +3,6% 35-44 anni 1.255.000 56,4% +6,2% 45-54 anni 2.181.000 62,5% +5,0% 55-64 anni 2.063.000 62,1% +5,2% 65+ anni 3.600.000 60,9% +2,9%

Ascolti per Regione

Ecco i dati regionali della prima serata di ieri, a confronto con l’esordio del 2019.

Anche per la finale la regione dove si è registrato lo share più alto è stata la Puglia, con il 74% e una crescita di 9,4 punti sul 2019. Lo share ha superato il 70% anche in Molise (71,2%) ed è stato a livelli molto alti anche in Toscana e Sicilia.

Regione Spettatori Share Var. vs 2019 (punti share) Abruzzo 288.000 62,6% +8,3% Basilicata 121.000 60,5% -1,0% Calabria 385.000 57,3% -6,5% Campania 1.202.000 64,3% +5,5% Emilia-Romagna 853.000 58,6% +5,4% Friuli 219.000 58,8% +5,3% Lazio 1.039.000 58,0% +1,0% Liguria 338.000 65,5% -0,6% Lombardia 1.714.000 55,3% +3,5% Marche 334.000 66,8% +9,6% Molise 64.000 71,2% +6,2% Piemonte 770.000 57,5% +3,3% Puglia 958.000 74,0% +9,4% Sardegna 272.000 57,1% +1,8% Sicilia 1.052.000 66,0% +1,8% Toscana 833.000 67,2% +6,6% Trentino 65.000 29,1% +0,2% Umbria 192.000 64,9% +12,4% Valle d’Aosta 19.000 46,9% +17,4% Veneto 757.000 53,7% +4,1%

Curva d’ascolto

Per tutta la prima parte della serata, tra le 21:00 e le 23:50 l’ascolto si mantiene tra attorno ai 14 milioni di telespettatori medi, in crescita sull’anno scorso e in linea con il 2018. Il picco è stato raggiunto alle 21:45 al termine di un intervento di Fiorello (15.367.000 spettatori). Si tratta del picco più alto per una finale dal 2013.

In share il picco è stato toccato all’1:38 con il 76,8% durante il “cazzeggio” tra Amadeus e Fiorello.

Non sono ancora disponibili i dati d’ascolto dell’ultima mezz’ora di trasmissione, che comprende anche l’annuncio ufficiale della vittoria di Diodato, arrivato alle 2:30. Saranno comunicati nella giornata di lunedì.

Ascolti abbonati Sky

Molto positivi gli ascolti sui target “pregiati”.

Tra gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky si registrano 2.301.000 spettatori e uno share del 62,1%, quasi 2 punti di share in più rispetto alla finale del 2019, a parità di telespettatori. Si tratta di dati paragonabili a un big match di Serie A o Champions League, eventi esclusivi della pay tv.

Tra i laureati si registrano 1.302.000 spettatori con uno share record del 66,5%, 4 punti in più sul 2019.

