Diodato con ‘Fai rumore’ vince il Festival di Sanremo 2020

Antonio Diodato, nato ad Aosta ma originario di Taranto, vince il Festival di Sanremo 2020 alla sua terza partecipazione, la prima nel 2014 nella sezione Nuove Proposte col brano ‘Babilonia‘, la seconda nel 2018 insieme col trombettista Roy Paci, centrando un ottimo quinto posto col brano ‘Adesso‘.

Compositore ed autore anche per altri artisti italiani, vincitore dello MTV Best New Generation nel 2014, ha lavorato anche con i dj svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello, poi Swedish House Mafia.

Alfiere della Carosello Records, ha quattro album all’attivo. Secondo posto per Francesco Gabbani, rappresentante eurovisivo 2017 e terzi i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari, al loro esordio al Festival dopo quattro album.

1. Diodato- Fai rumore

2. Francesco Gabbani – Viceversa

3. PInguini Tattici Nucleari- Ringo Starr

4. Le Vibrazioni – Dov’è

5. Piero Pelù- Gigante

6. Tosca- Ho amato tutto

7. Elodie – Andromeda

8. Achille Lauro – Me ne frego

9. Irene Grandi- Finalmente io

10. Rancore – Eden

11. Raphael Gualazzi- Carioca

12. Levante – Tikibombom

13. Anastasio – Rosso di rabbia

14. Alberto Urso – Il sole ad est

15. Marco Masini – Il confronto

16. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango

19. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

20. Giordana Angi – Come mia madre

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally – No grazie

23. Riki – Lo sappiamo entrambi

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI: Premio della critica Mia Martini a Diodato per “Fai rumore”. Premio Lucio Dalla della Sala Stampa a Diodato per “Fai rumore”.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Rancore con “Eden”. Premio TIM Music per il brano più ascoltato in streaming sulle app TIM a Francesco Gabbani con “Viceversa”.

Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale votato dai maestri d’orchestra a Tosca con “Ho amato tutto”.

Attendiamo la conferma della partecipazione all’Eurovision Song Contest da parte di Diodato.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram