Eurovision 2020: Destiny vince X-Factor Malta e va all’Eurovision

In un super sabato pieno di finali nazionali si è conclusa a Malta la serata finale di X-Factor con la vittoria di Destiny Chukunyere che quindi rappresenterà il paese all’Eurovision.

Vi avevamo già ricordato che Destiny non è certo nuova alla fan-base eurovisiva in quanto è stata backing vocalist di Michela Pace (14° a Tel Aviv) nel 2019 e ha già gareggiato in rappresentanza di Malta al Junior Eurovision Song Contest nel 2015 con il brano “Not My Soul”.

In quell’occasione la giovane maltese di origini nigeriane vinse la competizione regalando il secondo successo alla sua nazione. La speranza di tutto il suo paese è quindi di un bis con la vittoria anche della competizione dei grandi.

Per capire se queste speranze sono fondate bisognerà aspettare ancora alcune settimane in quanto per il secondo anno X-Factor Malta stabilisce solo il rappresentante ma non la canzone, che verrà svelata successivamente.

Durante la finalissima i quattro cantanti rimasti in gara hanno presentato i loro inediti che rispettano il vincolo dei tre minuti di lunghezza per una entry eurovisiva.

Destiny Chukunyere ha presentato la power-ballad “Save The Hero”, tuttavia non è stato confermato se tale inedito verrà utilizzato o anche solo preso in considerazione per l’Eurovision.

La vittoria della Chukunyere è anche la vittoria della sua coach Ira Losco, volto famosissimo in patria e due volte in gara all’Eurovision Song Contest. Ricordiamo che sfiorò la vittoria arrivando seconda nel 2002 con “7th Wonder” e dodicesima con “Walk On Water” nel 2016.

Anche la seconda classificata, Justine Shorfid, faceva parte del team di Ira Losco; terza classificata la girl-band F.A.I.T.H mentre è arrivato quarto Kyle Cutajar.

In attesa di sapere quale sarà il brano di Destiny Chukunyere in gara a Rotterdam, ricordiamo che l’artista si esibirà nella seconda metà della prima semifinale dove l’Italia ha diritto di voto con Germania e Paesi Bassi.

