Eurovision 2020: Germania, artista e canzone il 27 febbraio. L’annuncio cantato da Barbara Schöneberger

Negli ultimi anni, tolto il quarto posto di Michael Schulte nel 2018 con “You let me walk alone“, la Germania ha avuto un rapporto contrastante con l’Eurovision Song Contest. Il Paese continua a mostrare un grandissimo amore per la manifestazione, con dati di ascolto altissimi ogni anno, ma in materia di risultati ha spesso subito delusioni sconfortanti.

Dopo una lunghissima striscia di finali nazionali, durata dal 2010 al 2019 con la parziale eccezione del 2011 (fu confermata Lena, ma il pubblico ebbe l’ultima parola sulla canzone), quest’anno il tradizionale “Unser Lied” seguito dal nome della città o del Paese ospitante non ci sarà. Si sa già, infatti, che due giurie hanno scelto internamente il rappresentante tedesco, che verrà svelato il 27 febbraio.

L’annuncio del nuovo metodo di selezione, però, non è stato banale. L’ormai mitica Barbara Schöneberger, presentatrice storica delle finali nazionali, è stata coinvolta in una maniera del tutto originale: ha infatti eseguito una canzone-proclama postata sull’account Facebook di Das Erste, il primo canale della tv tedesca, chiamata “12 Points for Germany“. Di seguito il testo tradotto in italiano.

Costruiamo le migliori macchine, macchine

Facciamo la miglior birra

Abbiamo Bach e Goethe, Goethe

Ed anche Toni Kroos Abbiamo il Bratwurst, diligenza e le nostre montagne

Celebriamo il carnevale – abbiamo i migliori gnomi da giardino

Ma con una cosa falliamo – è l’ESC

Ah, com’è stato bello con Lena e Nicole! L’ESC, l’ESC

Deve funzionare di nuovo

Non va bene, s’inciampa sempre

Deve tornare a scuotersi L’ESC, l’ESC

Andrà bene come mai prima

E se chiedi “Come funziona?”

Ora te lo dico Non c’è più show di selezione, non più, non più

Ma due panel di giurati

Contiamo su talenti, talenti

Nuovi geni della musica Stanno diventando professionisti

Per prendersene cura

Esperti di musica stanno aiutando

Tutto per la nostra madrepatria Ora ce l’abbiamo, ce l’abbiamo

Stiamo cercando canzoni da tutto il mondo

Andrà bene come mai prima Dodici punti per la Germania!

Dodici punti per la Germania!

La Germania, nel 2019, ha portato in gara “Sister“, delle S!sters, che poi tali non sono: Carlotta Truman e Laurita Spinelli sono arrivate penultime con 24 punti, tutti dalle giurie. Iconico è diventato l’annuncio di Bar Refaeli: “Germany, you receive from the public vote… I’m sorry, zero points“. Nella canzone di Barbara Schöneberger si citano i successi di Nicole nel 1982 e di Lena nel 2010, gli unici due del Paese.

