Diodato, “Fai rumore” all’Eurovision 2020: conferma non ufficiale, ma scontata

Apparentemente riaperto, ma sostanzialmente chiuso, ogni discorso legato alla canzone che Diodato porterà in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam dal 12 al 16 maggio. A far emergere la questione sono gli stessi canali social del concorso.

Confermando l’ufficialità della partecipazione del cantautore nato ad Aosta, ma pugliese per sentimento e crescita, gli account ufficiali affermano che “la sua canzone per Rotterdam sarà presto confermata”. In altre parole, manca ancora la conferma al 100% che “Fai rumore” sarà l’entry dell’Italia che succederà a “Soldi” di Mahmood, che ha conquistato il secondo posto a soli 26 punti da “Arcade” di Duncan Laurence per i Paesi Bassi in quel di Tel Aviv un anno fa.

Possiamo però affermare con un ragionevole grado di certezza che è molto improbabile una scelta differente da “Fai rumore“, la canzone con cui Diodato ha vinto il Festival di Sanremo.

Il fatto che 9 delle 11 canzoni dell’ultimo lavoro discografico dell’artista, in uscita venerdì 14 febbraio, siano eleggibili per il concorso (tranne i due singoli “Il commerciante” e “Non ti amo più“, rilasciati prima della storica deadline del 1° settembre 2019 che vale come data dalla quale ogni canzone può essere presentata in gara) rimane dunque molto più teorico che pratico.

In breve, è pressoché sicuro che sul palco dell’Ahoy di Rotterdam ascolteremo la stessa canzone che ha conquistato il 70° Festival.

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 11, 2020