TVR, la tv pubblica rumena, ha appena annunciato chi sarà a rappresentare il paese all’Eurovision 2020. Si tratta di Roxen, artista emergente in patria, scelta dalla TVR in collaborazione con l’etichetta discografica Global Records.

Come segnalato alcuni giorni fa, la Romania ha deciso di affidarsi quest’anno ad una selezione interna dell’artista. La scelta è ricaduta su Roxen che ha avuto la meglio su altri due candidati selezionati: Diana V e Cezar Guna.

Roxen è nata a Cluj-Napoca e ha iniziato a cantare dall’età di 7 anni. Ha partecipato a numerosi concorsi fino ad identificare nel deep house il suo genere musicale.

Si tratta comunque di un volto nuovo della musica rumena. Il suo primo successo infatti, è arrivato nell’agosto 2019 collaborando con Sickotoy nella hit ‘’You don’t love me’’, brano che ha superato i 4,5 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha riscosso un discreto successo non solo in patria, ma anche in Bulgaria.

Il primo vero singolo di Roxen arriva però nel novembre 2019. La sua ‘’Ce-ti Canta Dragostea’’ è riuscita a superare 8,7 milioni di visualizzazioni, quasi raddoppiando le visualizzazioni ottenute con la precedente hit.

Per il suo stile viene paragonata in patria a Dua Lipa e considerata anche la Billie Eilish rumena. Ha eseguito, tra l’altro, una cover di ‘’Bad Guy’’, disponibile online, che le ha fatto guadagnare questo appellativo.

Dopo l’annuncio della sua partecipazione a Rotterdam, Roxen ha dichiarato:

Voglio essere quella scintilla che accende una fiamma nella vita di altre persone. Voglio che tutti provino a farlo. Il mondo sarebbe molto meglio!

Ci sarà da attendere ancora un po’ per conoscere il brano che Roxen porterà a Rotterdam il prossimo maggio e che sarà selezionato durante una apposita finale nazionale trasmessa da TVR e che si terrà il prossimo 1° marzo. Roxen eseguirà 5 brani che saranno valutati per il 50% dal televoto e per il 50% dalle giurie internazionali.

Come ha decretato il sorteggio per la composizione delle semifinali dello scorso 28 gennaio, la Romania prenderà parte alla prima semifinale dell’Eurovision 2020 che si terrà il 12 Maggio e dove l’Italia, qualificata di diritto per la finale in quanto membro dei Big 5, avrà il diritto di voto e l’obbligo di trasmissione dello show.

