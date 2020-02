Sanremo 2020: Diodato, Gabbani e Achille Lauro padroni su iTunes

Le classifiche, almeno quelle di iTunes, confermano gran parte del podio di Sanremo 2020. A 48 ore dalla fine della manifestazione, Diodato e Francesco Gabbani sono primo e secondo in classifica sulla piattaforma di download. Si sono scambiati la posizione, visto che il cantautore toscano era entrato in classifica in vetta, mentre quello tarantino è partito dal secondo posto.

L’unico altro artista ad aver raggiunto la vetta è Achille Lauro, terzo alla giornata di ieri ma primo al momento del suo ingresso in classifica. Qui sotto vedete la classifica aggiornata al tardo pomeriggio di ieri e tra parentesi la posizione di ingresso ed eventualmente il picco massimo se nel frattempo c’è stata un risalita intermedia fra le due.

Molto bene anche i Pinguini Tattici Nucleari, quarti, bene anche – nonostante il piazzamento – Elettra Lamborghini. Disastro per i recenti protagonisti delle classifiche, gli ex Amici Riki, Alberto Urso e Giordana Angi. Discreto riscontro per Bugo (il fatto che sia presentata come feat. Morgan la dice lunga sulla vicenda)

Fra i giovani, affermazione nettissima per Fasma, che è riuscito ad entrare in top 10, la cui canzone è presente nella versione con il featuring del rapper GG, suo attuale produttore.

Posizioni al 10 febbraio 2020

CAMPIONI

1. Diodato (posizione di entrata 2)

2. Francesco Gabbani (posizione di entrata 1)

3. Achille Lauro (posizione di entrata 1)

4. Pinguini Tattici Nucleari (posizione di entrata 8)

5. Le Vibrazioni (posizione di entrata 6)

6. Piero Pelù (posizione di entrata 11, picco massimo 5)

7. Elodie (posizione di entrata 4)

8. Levante (posizione di entrata 6)

9. Irene Grandi (posizione di entrata 6)

10. Elettra Lamborghini (posizione di entrata 7, picco massimo 6)

11. Tosca (posizione di entrata 13)

15. Marco Masini (posizione di entrata 8)

17. Rapahel Gualazzi (posizione di entrata 20)

18. Bugo (feat.Morgan) (posizione di entrata 16)

21. Anastasio (posizione di entrata 10)

23. Enrico Nigiotti (posizione di entrata 15)

29. Rancore (posizione di entrata 19)

33. Rita Pavone (posizione di entrata 27)

34. Junior Cally (posizione di entrata 23)

35. Riki (posizione di entrata 5)

36. Alberto Urso (posizione di entrata 11)

40. Giordana Angi (posizione di entrata 9)

44. Michele Zarrillo (posizione di entrata 41)

45. Paolo Jannacci (posizione di entrata 29)

NUOVE PROPOSTE

13. Fasma (feat. GG) (posizione di entrata 18, picco massimo 9)

16. Leo Gassmann (posizione di entrata 23)

37. Tecla (posizione di entrata 28)

59. Marco Sentieri (posizione di entrata 46)

81. Eugenio in via di Gioia (posizione di entrata 30)

197. Matteo Faustini (posizione di entrata 53)

Fuori dalla top 200: Fadi (posizione di entrata 36)

Fuori dalla top 200: Gabriella Martinelli & Lula (posizione di entrata 139)

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram