“Amar pelos dois” di Salvador Sobral rivive nelle voci di Tosca e Arisa

Sono passati oltre due anni dalla vittoria di Salvador Sobral all’Eurovision Song Contest.

Il cantante portoghese, ha portato in vetta al contest europeo nel 2017 un capolavoro d’altri tempi, “Amar pelos dois”, scritto per lui dalla sorella Luisa Sobral.

Una traccia di grande caratura artistica, che due cantanti del nostro panorama musicale hanno voluto reinterpretare, in due modi differenti, e inserire nei loro ultimi progetti musicali.

Tosca e Arisa, stelle del Festival di Sanremo, hanno donato la loro voce per due toccanti versioni in italiano del brano lusitano.

La prima, con un testo riscritto dalla stessa Luisa Sobral, intitolato “Per ogni oggi che verrà”, incluso nell’album “Morabeza”, pubblicato nel 2019.

Se un giorno verrà a chieder di me

Tu dì che ho vissuto per amarti

E che dopo di te mai niente sara

Così scintilla di eternità

Mio amor, conto questi giorni

E chiedo che ritorni

Che tu tornerai da me

Perché io sento che mi chiami

Io ti aspetterò domani

Per ogni oggi che verrà

Mio amor, conto questi giorni

E chiedo che ritorni

Che tu tornerai da me

Perché io sento che mi chiami

Io ti aspetterò domani

Per ogni oggi che verrà

Ma se il cuore tuo non vuol schiudersi

Né dire chissá, né spendere un sì

Tieni la porta socchiusa se puoi

Lascia che io possa amare per noi

Arisa ha invece dato voce alle parole scritte da Cristiano Malgioglio, dietro un’idea di Caterina Caselli. “Amarsi in due” chiude la tracklist di “Una nuova Rosalba in città”, pubblicato a febbraio 2019.

Se un giorno, chissà, parlasse di me

Dì che così più non va

Parte da me, torna da lei

Non è mai felice da sé

Non so come gira il mondo

Paga questo conto

Che non hai saldato mai

Non so se ha pianto nel mio letto

Sarà che per dispetto

L’abbia fatto senza me

Io non so come gira il mondo

Paga questo conto

Che non hai saldato mai

Non so se ha pianto nel mio letto

Sarà che per rispetto

L’abbia fatto senza me

Lo so che per te più vita non c’è

Ma so che la mia bocca ha bisogno di un re

Sei l’amore insano che si taglia dentro me

Ho un talismano per amarsi in due

