Interessante iniziativa in chiave eurovisiva messa in piedi dall’organizzazione dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, che mette in palio due biglietti per la finale dell’Ahoy di Rotterdam (12-14-16 maggio).

L’EBU – European Broadcasting Union – ha infatti deciso di indire un concorso in occasione del proprio settantesimo anniversario, con in palio i due ambiti posti per il concorso musicale che organizza.

Oggetto di detto concorso è una reinterpretazione, totalmente libera, strumentale o vocale (o entrambe le cose) del Te Deum, la composizione del XVII secolo di Marc-Antoine Charpentier che è oggi utilizzata come inno e sigla dell’Eurovisione in tutt’Europa. Tutte le reinterpretazioni devono essere postate sull’account Instagram dei candidati: c’è tempo fino al 1° aprile.

Condizione necessaria per partecipare è che sul post Instagram che contiene il video, della durata massima di 60 secondi, sia taggato l’account @ebu_hq e inserito l’hashtag #EBU70contest. Il concorso è aperto a tutti i maggiori di 18 anni. Qui il regolamento in lingua inglese. Ai vincitori è offerta anche una stanza d’hotel per la finale oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Così Noel Curran, direttore generale dell’EBU:

Il servizio pubblico offre contenuti dinamici, informativi e di intrattenimento per milioni di persone. Per il nostro 70° anniversario, però, offriamo il bastone della creatività ai nostri spettatori, tra i più innovativi e differenti del mondo. Questo è un anno-pietra miliare per l’EBU: in 70 anni abbiamo visto un enorme avanzamento della tecnologia, delle piattaforme, dei programmi, dei servizi e continueremo a metterlo in atto, ma la creatività è stata, è e sempre sarà centrale in ciò che offriamo. Non vediamo l’ora di vedere come il pubblico interpreterà questa speciale sfida musicale.

