Diodato: uscito l’album “Che vita meravigliosa”. Ecco le date del suo instore tour

Da quest’oggi è disponibile in tutti i formati, sia fisici (CD) che digitali (Spotify, Apple, Amazon, iTunes, TimMusic e Tidal), l’album “Che vita meravigliosa“, quarto lavoro in studio di Diodato nella propria carriera musicale.

Sono 11 i pezzi compresi nell’album, tra i quali c’è naturalmente quello che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, “Fai rumore“, che sarà anche l’entry italiana all’Eurovision Song Contest nel prossimo mese di maggio a Rotterdam.

Oltre alla canzone eurovisiva, ne sono presenti altre tre già edite negli scorsi mesi, che sono “Il commerciante“, “Non ti amo più” e quella che funge anche da titolo dell’album. Questa la tracklist completa:

Che vita meravigliosa Fino a farci scomparire Lascio a voi questa domenica Fai rumore Alveari Ciao, ci vediamo Non ti amo più Solo Il commerciante E allora faccio così Quello che mi manca di te.

Tramite i propri canali social, in maniera se vogliamo anche originale (sul proprio account Instagram ha mostrato, uno per uno, i fogli con date e luoghi), Diodato ha anche annunciato la partenza del proprio instore tour per promuovere il disco. Il calendario è il seguente:

15 febbraio, ore 17 – Roma, Feltrinelli Appia Nuova

16 febbraio, ore 17 – Firenze, Feltrinelli Red, piazza della Repubblica

17 febbraio, ore 18:30 – Bologna, Semm Store

18 febbraio, ore 18:30 – Milano, Feltrinelli, piazza Piemonte

19 febbraio, ore 18 – Torino, Feltrinelli Porta Nuova

20 febbraio, ore 18 – Napoli, Feltrinelli piazza dei Martiri

21 febbraio, ore 18 – Salerno, Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele

22 febbraio, ore 11 – Bari, Feltrinelli Village, CC Santa Caterina

22 febbraio, ore 18 – Brindisi, Feltrinelli, Corso Umberto I

23 febbraio, ore 17 – Taranto, Mondadori, CC Porte dello Jonio

Ancora molto lontano il tempo dei concerti per il cantautore pugliese, le cui uniche due attuali date dal vivo sono programmate per il 22 e 29 aprile a Milano (Alcatraz) e a Roma (Atlantico).

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram