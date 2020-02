“Fai rumore” di Diodato prima nella classifica singoli FIMI

Arriva un’altra bella notizia per Diodato, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2020, e la conseguente investitura a rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest.

Il pezzo vincitore del Festival, “Fai rumore”, è infatti al primo posto della classifica settimanale FIMI riguardante i singoli digitali più venduti. Trattasi della prima numero uno per il cantautore tarantino.

Come accaduto negli anni passati con Marco Mengoni, Il Volo, Francesca Michielin, Francesco Gabbani e Mahmood, anche quest’anno l’Italia porta in gara all’Eurovision Song Contest un grande successo numero uno in classifica.

Sarà proprio “Fai rumore” a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 che si terrà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 12 al 16 maggio prossimi. Ricordiamo che per regolamento l’Italia accede di diritto alla finale, Diodato quindi si esibirà direttamente il 16 maggio in diretta su Rai 1.

Per Diodato l’apprezzamento non si limita alla sola “Fai rumore”. Con la spinta del Festival anche “Che vita meravigliosa” entra in classifica FIMI, alla posizione #51.

Riscontro positivo in generale per le canzoni sanremesi, che invadono la classifica singoli. Quasi tutti i brani in gara (ad eccezione di Michele Zarrillo e Paolo Jannacci) appaiono nella top 100, che vede fare capolino anche diversi concorrenti della categoria Nuove Proposte.

In top 10 trovano spazio Francesco Gabbani alla #2, i Pinguini Tattici Nucleari alla #3, Achille Lauro alla #4, Elettra Lamborghini alla #5, Elodie alla #6, Fasma alla #7, Levante alla #8, Le Vibrazioni alla #9.

Fuori dalla top ten troviamo Rancore alla #11, Anastasio alla #15, Piero Pelù alla #16, Leo Gassmann alla #18 e Bugo con Morgan alla #20.

Si prosegue con Junior Cally alla #23, Marco Masini alla #26, Enrico Nigiotti alla #28, Raphael Gualazzi alla #33, Irene Grandi alla #36, Riki alla #47, gli Eugenio in Via di Gioia alla #50, Tosca alla #54, Giordana Angi alla #55, Alberto Urso alla #71, Tecla alla #89, chiude Rita Pavone alla #98.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram