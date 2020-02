Eurovision 2020: per la Lituania i The Roop in gara con “On Fire”

I The Roop vincono il Pabandom Is Naujo (traducibile in “Proviamoci Ancora”) con la canzone “On Fire” e saranno dunque in gara a Rotterdam il prossimo maggio per la Lituania.

Nella finale del concorso organizzato dall’emittente LRT e conosciuto fino allo scorso anno come Eurovizijos Atranka, la band ha preceduto le quotate Monique e Monika Marija rispettivamente in gara con “Make Me Human” e “If I Leave”.

Il vincitore è stato decretato tramite la consueta formula 50/50 tra voto di una giuria di esperti e il televoto. La classifica completa della serata finale è la seguente:

The Roop – “On Fire” – 12 punti Monique – “Make Me Human” – 10 punti Monika Marija – “If I Leave” – 8 punti Ruta Loop – “We Came From The Sun” – 7 punti Aiste Pilvelyte – “Unbreakable” – 6 punti Meandi – “DRIP” – 5 punti KaYra – “Alligator” – 4 punti The Backs – “Fully” – 3 punti

I The Roop vincono la propria selezione nazionale al secondo tentativo, dopo il terzo posto conseguito nel 2018, mettendo d’accordo sia giuria che pubblico che li hanno messi entrambi in vetta alla classifica.

“On Fire” è una canzone indie-pop che sicuramente si discosta da ciò che è stato proposto dalla repubblica baltica nel recente passato. Il carismatico ed eclettico leader della band, Vaidotas Valiukevicius, ha detto del brano:

Troppo spesso ci sottovalutiamo. Pensiamo di non essere all’altezza o poco interessanti, troppo giovani o troppo vecchi. […] Con questa canzone voglio trasmettere ai miei ascoltatori sicurezza ed energia positiva. Tutti possiamo essere ciò che vogliamo, quando vogliamo e l’età non conta.

Durante la serata è stata ospite Samanta Tina, rappresentante lettone al prossimo Eurovision, che ha eseguito il brano che porterà in gara a Rotterdam: “Still Breathing”.

La Lituania lo scorso anno è stata rappresentata da Jurius (Jurij Veklenko) con “Run With The Lions”, che è stato eliminato nella seconda semifinale (11° posto), mancando la finale per solo 1 punto rispetto alla danese Leonora (94 contro 93). Quest’anno i The Roop si esibiranno nella prima metà della prima semifinale dove l’Italia ha diritto di voto (con Germania e Paesi Bassi).

Il miglior risultato del paese, alla sua 21° partecipazione (debutto nel 1994), è tuttora il 6° posto finale conquistato dalla band LT United nel 2006 con “We Are The Winners” con 162 punti. Si tratta, finora, dell’unico piazzamento in Top 10 insieme al 9° posto di Donny Montell nel 2016 con “I’ve Been Waiting For This Night”.

