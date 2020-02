Il brano “Fai rumore” di Diodato spopola nelle radio italiane

“Fai rumore”, brano con cui Diodato ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo e che porterà in gara all’Eurovision 2020, non solo è al primo posto della classifica settimanale FIMI riguardante i singoli digitali più venduti, ma è anche il brano sanremese che nell’ultima settimana ha registrato più passaggi in radio.

Classifica brani Sanremo 2020

Abbiamo analizzato e messo a confronto i brani sanremesi più trasmessi dalle radio italiane (grazie al monitoraggio su 151 emittenti, tra nazionali e locali, tramite la piattaforma EarOne) nella settimana successiva al Festival di Sanremo (da sabato 8 a sabato 15 febbraio 2020).

Il risultato è quello che vi mostriamo in questa TOP 5 dei brani sanremesi che hanno ottenuto più passaggi da tutte le radio nazionali e locali italiane:

Diodato con Fai rumore (Carosello Records): 2.699 passaggi Elodie con Andromeda (Island Records): 2.548 passaggi Francesco Gabbani con Viceversa (BMG): 2.534 passaggi Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr (SONY): 2.400 passaggi Achille Lauro con Me ne frego (SONY): 2.212 passaggi.

Questa invece la TOP 5 dei brani sanremesi per punteggio *:

Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr (SONY) Diodato con Fai rumore (Carosello Records) Elodie con Andromeda (Island Records) Francesco Gabbani con Viceversa (BMG) Achille Lauro con Me ne frego (SONY).

Classifica generale

Se ci spostiamo sulla classifica generale dei brani più trasmessi dalle radio italiane (per punteggio *), sempre nella settimana dall’8 al 15 febbraio 2020, Diodato occupa il quarto posto (dietro a The Weekend con Blinding Lights, Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr e Mahmood con Rapide), mentre rimane al primo posto se si considera esclusivamente il numero di passaggi.

Top Radio

Chiudiamo questo nostro speciale con un’ultima curiosità: le radio che più stanno trasmettendo “Fai rumore”.

Tra i network nazionali, al primo posto c’è RTL 102.5 (periodo analizzato, sempre dall’8 al 15 febbraio, dati EarOne), con ben 42 passaggi.

Seguono Radio Italia Solo Musica Italiana (31 passaggi), Radio Kiss Kiss (29), Radio Deejay (25) e R101 (24 passaggi).

Tutte le ultime notizie su Diodato

* Il punteggio totale registrato da ciascun brano nel periodo di riferimento, ricavato ponderando il numero dei passaggi rilevati con i dati di ascolto delle diverse fasce orarie delle emittenti monitorate.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram