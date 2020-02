Eurovision 2020: Francia in salsa svedese con “The best in me” di Tom Leeb

Presentazione sulla Tour Eiffel e cose in grande fatte per mostrare all’Europa l’entry che rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2020 di Rotterdam (12-14-16 maggio), interpretata da Tom Leeb, artista che compirà 31 anni il prossimo 21 marzo e che è sostanzialmente un esordiente sulla scena musicale transalpina.

Il brano si intitola “The best in me”, interpretata in inglese e francese ma, nonostante la sua natura di cantautore, di Tom Leeb c’è poco. Gli autori sono tutti svedesi, Peter Boström, Thomas G:Son e John Lundvik mentre nella stesura troviamo Amir, rappresentante del Paese all’Eurovision 2016, lo stesso Leeb e Lea Ivanne.

Peter Boström e Thomas G:Son sono ben noti per aver dato alla luce “Euphoria” – il pezzo che Loreen portò in trionfo per la Svezia nel 2012 – ed il secondo sforna piuttosto frequentemente entries eurovisive. John Lundvik, invece, ha contemporaneamente rappresentato il suo Paese con “Too late for love” e scritto la canzone del Regno Unito (“Bigger than us”, interpretata da Michael Rice) nel 2019.

La presentazione del brano è avvenuta con una esibizione in cima alla Tour Eiffel, ma causa maltempo, è stata mandata in onda una registrazione al posto del previsto live.

La Francia, in quanto membro delle Big 5, accede direttamente alla finale dell’Eurovision, che quest’anno è programmata per sabato 16 maggio con inizio alle ore 21 e in diretta su Rai 1.

Nella passata edizione la Francia è stata rappresentata da Bilal Hassani con il brano “Roi”, classificandosi sedicesima. Sembrano lontani, ad oggi, i tempi delle cinque vittorie, l’ultima delle quali ottenuta da Marie Myriam nel 1977 con “L’oiseau et l’enfant”.

Da allora tante delusioni, i secondi posti del 1990 e 1991, l’ultimo posto del 2014 e la ripresa dal 2016 a oggi, con risultati dall’ottimo al buono e, comunque, il passaggio dal fondo almeno alla metà della classifica costante.

