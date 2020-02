Per l’Eurovision 2020 anche un mega schermo a LED da ben 22 metri di larghezza

Come ci ricordava la Carrà nel 2011, l’Eurovision è anche uno show “full of technology” e quest’anno tra le “chicche” tecnologiche c’è anche lui, un grande schermo a LED semitrasparente largo ben 22 metri e alto 5.

Potrà essere utilizzato come sfondo per il palco secondario e lo collegherà al principale, dando maggiori possibilità alle varie delegazioni di sfruttarlo in modo creativo per l’esibizione di ogni artista in gara.

Il fatto di avere poi uno schermo semitrasparente, permetterà al pubblico presente in Arena di vedere cosa succede nello stage mentre lo schermo viene utilizzato.

In caso contrario, potrà scomparire dalla vista dei presenti e dalle inquadrature televisive, per la massima flessibilità di utilizzo.

Una opportunità in più per arricchire le esibizioni e che auguriamo a Diodato (e al suo team) di poter sfruttare al meglio, visto che oltre alla musica anche l’occhio vuole la sua parte e sarà sicuramente bello fare “rumore” sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam.

Non è l’unica novità di questa edizione, come abbiamo avuto modo di scrivere proprio oggi in un altro nostro articolo dedicato (tra cui uno show più snello, no a grandi ospiti e battute umoristiche).

L’appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2020 è per il 12, 14 e 16 maggio 2020, naturalmente in diretta dalle 21 su Rai 4 (per le due semifinali) e su Rai 1 per la finalissima.

