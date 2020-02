Eurovision 2020, scandalo in Serbia: “Cambiate il testo violento e misogino”

Mentre in Serbia la Beovizija si infiamma su una probabilissima lotta a due fra le Hurricane di Sanja Vucic e Andrija Jo, uno scandalo anima la vigilia della finale nazionale. RTS ha infatti obbligato gli autori di uno dei brani in gara, “Svadba velika” di Bora Dugic & Balkubano a cambiare il testo della canzone, fortemente violento e misogino.

A segnalare la cosa a RTS è stata una associazione femminile serba che ne ha chiesto l’esclusione dalla finale e la rimozione da tutti i canali ufficiali della tv pubblica. Il testo della canzone dice infatti:

Ho comprato una bomba, mia cara, ne ho comprata una, perchè ti amo come un pazzo. Sono venuto col mio uomo migliore, sono venuto con mio fratello per chiederti di sposarmi, con la benedizione di tuo padre. Se dici no, vi faccio esplodere tutti. Se dici si, il matrimonio sarà grande. Ho comprato una bomba per mostrare al mondo che nessun altro è autorizzato ad averti, ho comprato una bomba, la più grande del mondo per farmi esplodere insieme all’intero pianeta

Parole durissime, oltretutto pronunciate in un Paese nel quale ogni anno fra 30 e 40 donne muoiono per questi episodi di violenza. L’associazione autonoma delle donne serbe scrive nella nota: “E’inammissibile dare pubblico spazio e promuovere canzoni che parlano esplicitamente di uccidere una donna che dice ‘no’, che propongono l’idea che la donna debba essere ‘mia o di nessun altro’ e falsamente asseriscono che la canzone parli d’amore”.

RTS, il servizio pubblico serbo, non poteva ovviamente rimanere indifferente ed immediatamente, in una nota ufficiale, ha annunciato che la canzone sarebbe rimasta in concorso e di aver imposto agli autori il cambio del testo:

Avendo realizzato la durezza dell’inappropriato messaggio che può essere trasmesso attraverso il testo della canzone, RTS ha trovato un accordo con il paroliere per cambiarne il testo. Gli autori del testo, che volevano dare alla canzone un tono umoristico, non sono stati in grado di trovare un metodo adeguato per farlo e si sono scusati riaffermando che non era loro intenzione fornire un messaggio così negativo. RTS afferma chiaramente che resta saldamente al fianco di chi combatte ogni forma di violenza contro le donne.

La versione originaria della canzone è stata rimossa e ne è stata pubblicata una col testo modificato come vedere qui sotto.

Ho comprato un anello, scintillante e bellissimo, per chiedere te, la più bella del mondo, o venuto col mio uomo migliore, sono venuto con mio fratello per chiederti di sposarmi, di fronte a tuo padre. Se dirai di no, il mio cuore soffrirà, se dirai di si, faremo un matrimonio bellissimo. Ho comprato un anello, il diamante è vero, quando lo guardi ti farà girare la testa. I tuoi occhi blu, le tue labbra calde se le bacio sono tutto quello che voglio.

Il 28 e 29 febbraio si svolgeranno le semifinali e il brano incriminato sarà in gara nella seconda. A decidere i sei finalisti per ciascuna semifinale sarà una votazione mista fra giuria e televoto. Le 12 canzoni finaliste si sfideranno il 1. Marzo. Nella passata edizione, Nevena Bozovic ha chiuso al diciottesimo posto in finale con il brano “Kruna“.

