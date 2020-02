Eurovision 2020: Go_A per l’Ucraina, “Solovey” primo storico pezzo interamente in lingua

Si è appena concluso il Vidbir, la selezione nazionale ucraina per l‘Eurovision Song Contest 2020.

A vincere sono i Go_A, che con la loro “Solovey” (questa la traslitterazione del titolo) stabiliscono un primato storico: mai, infatti, l’Ucraina era andata in Europa con una canzone interamente nella propria lingua.

Frammenti più o meno ampi di ucraino, ma sempre mixati con l’inglese, li avevano portati nel 2004 Ruslana con “Wild Dances” (vincente), i GreenJolly nel 2005 con “Razom nas bahato” (19° posto) e Verka Serduchka nel 2007 con “Dancing Lasha Tumbai” (2° posto, con inserti anche di tedesco e russo).

Questi i sei artisti che hanno partecipato alla finale.

KRUTЬ – 99

– 99 Jerry Heil – #Vegan

– #Vegan Go_A – Соловей (Solovey)

– Соловей (Solovey) David Axelrod – Horizon

– Horizon KHAYAT – Call for love

– Call for love TVORCHI – Bonfire

Tre i giurati: Andriy Danylko (alias Verka Serduchka, 2° posto all’Eurovision 2007), Vitaliy Drozdov, produttore radiofonico, e Tina Karol, in gara in Europa per l’Ucraina nel 2006.

Si è esibita durante la finale Jamala, vincitrice dell’Eurovision nel 2016 con “1944“, così come Tina Karol stessa. Ha aperto lo show Verka Serduchka.

I Go_A hanno ottenuto il massimo dei punti, 6, sia al televoto che per i tre giurati. Questa la classifica:

Go_A – Соловей (Solovey) 12 (6+6) KHAYAT – Call for love 9 (4+5) KRUTЬ – 99 9 (5+4) TVORCHI – Bonfire 5 (2+3) David Axelrod – Horizon 5 (3+2) Jerry Heil – #Vegan 2 (1+1)

Il gruppo Go_A si compone di quattro elementi, che pongono al centro del loro discorso musicale un mix tra suoni dance moderni, chitarre e strumenti a percussione africani.

Non è la prima volta che si presentano all’estero, dal momento che hanno cantato in Israele, Polonia e Bielorussia. La vocalist è Kateryna Pavlenko.

L’Ucraina, due volte vincitrice, canterà nella seconda metà della prima semifinale, in diretta il 12 maggio su Rai4 alle ore 21 e in cui l’Italia ha diritto di voto.

Lo scorso anno si sarebbe dovuta presentare con “Siren Song” di MARUV, ma l’artista è stata al centro di una polemica che, in brevissime parole, è stata incentrata sull’attività dell’artista in Russia, fatto non contemplato, e anzi osteggiato, dal contratto eurovisivo della UA:PBC.

L’interprete ha rinunciato, la tv ucraina ha cercato secondo, terzo e quarto classificato, ma ricevendo ogni volta un secco no, prima di comunicare il ritiro.

