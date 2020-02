Eurovision 2020: la Polonia sceglie Alicja Szemplińska con “Empires”

Sarà Alicja Szemplińska a cantare per la Polonia all’Eurovision Song Contest 2020.

La cantante 17enne ha vinto il concorso di selezione Szansa na Sukces, conquistando il biglietto per Rotterdam.

Vincitrice della decima edizione di The Voice of Poland e del talent show Hit, Hit, Hurra nel 2016, Alicja ha sconfitto gli altri due finalisti Kasia Dereń e Albert Černý, leader dei Lake Malawi, visto l’anno scorso a Tel Aviv in rappresentanza della Repubblica Ceca.

Il brano che la Szemplińska canterà all’Eurovision si intitola “Empires”, una ballad drammatica vecchio stile cantata a pieni polmoni, che porta la firma di Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Laurell Barker e Frazer Mac.

I primi tre hanno esperienze recenti eurovisive. Kumór ha composto le due entry polacche vincitrici dello Junior Eurovision 2018 e 2019, “Anyone I want to be” e “Superhero”, quest’ultima assieme a Buczkowski-Wojtaszek.

Laurell Barker ha firmato, tra le altre, “She got me” di Luca Hänni, entry svizzera del 2019.

Alicja si è classificata al primo posto sia nel voto del pubblico da casa, che in quello della giuria.

A giudicare i finalisti tre ex rappresentanti polacchi all’Eurovision: Cleo, quattordicesima nel 2014 con “My Słowianie – We Are Slavic” assieme a Donatan, Michał Szpak, ottavo nel 2016 con “Color of your life”, e il deejay Gromee, rimasto in semifinale nel 2018 con “Light me up” con Lukas Meijer.

I finalisti, prima di presentare i loro brani inediti, hanno proposto le proprie reinterpretazioni di tre classici eurovisivi. Kasia Dereń ha aperto la finale pomeridiana cantando “Satellite” di Lena, seguita da Alicja Szemplińska con “Euphoria” di Loreen e Albert Černý, che si è esibito sulle note di “Fairytale” di Alexander Rybak.

La Polonia si esibirà nella seconda semifinale del 14 maggio.

