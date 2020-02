Ha avuto una clamorosa eco sui media internazionale – ne ha scritto recentemente il quotidiano britannico Independent, ma non è il solo – l’endorsement che il premio oscar Russell Crowe, attore e cantante ha pubblicamente lanciato via twitter per una band in corsa al Songvakeppnin, il concorso di selezione islandese. Si tratta di “Think about things” dei Daði og Gagnamagnið, la band che ruota attorno alla figura del leader Daði Freyr.

Russell Crowe ha definito il loro brano “la canzone”

Una band singolare quella in concorso alla selezione islandese: Daði Freyr, cantante e polistrumentista, è alto 2,08 metri mentre del gruppo che lo accompagna – il cui nome può essere tradotto con The Data – messo in piedi appositamente per l’Eurovision fanno parte la moglie Árnýja Fjóla Ásmundsdóttir, la sorella di Freyr come corista, e tre amici.

Gli appassionati eurovisivi si ricorderanno del cantante islandese: nel 2017 lui e la moglie chiusero secondi dietro Svala con “Is this love?“, brano dalle sonorità anni 80. Questa canzone invece, come spiega al quotidiano inglese è dedicata alla figlia che ora ha 10 mesi: “ Sto iniziando a capirla un po ‘meglio, ma all’inizio è strano perché ami una persona così tanto e non hai idea di cosa pensi di te. Inoltre sono entusiasta di sapere cosa” pensa delle cose “in generale. Probabilmente avrà opinioni forti su cose che metteranno alla prova il modo in cui ho pensato alla vita.”, dice

Daði e la sua band dovranno vedersela nella finale del 29 febbraio prossimo con la grande favorita Iva Marin Adrichem e la sua “Oculis videre”, ma comunque vada l’Islanda si prepara a vivere un 2020 eurovisivo sotto i riflettori, considerando anche il fatto che pure i protagonisti del film Netflix sulla rassegna sono islandesi.

