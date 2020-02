Eurovision 2020: James Newman canterà “My last breath” per il Regno Unito

Good morning Europe! In piena Brexit, da Londra arriva il nome del rappresentante del Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2020.

I rumor degli ultimi giorni sembravano andare in direzione John Newman, il cantante delle hit planetarie “Love me again” e “Blame”.

E di Newman effettivamente si tratta, ma il cantante scelto per Rotterdam non è John, bensì James, suo fratello, uno degli autori di punta della scena musicale britannica.

Con la entry eurovisiva “My last breath”, James Newman si mette ora in gioco in prima persona, dopo aver scritto brani di successo per le Little Mix, i Rudimental, Jess Glynne, fra gli altri, ed aver prestato la voce a progetti dance.

“My last breath” è una proposta nel pieno solco del pop britannico di ultima generazione presente nelle classifiche, scritta dallo stesso James assieme a Iain James Farquahrson, Adam Argyle ed Ed Drewett.

Tante le hit create dal team. Si ricordano in chiave eurovisiva “Running scared” degli azeri Ell & Nikki, composta da Farquahrson, e “Dying to try” dell’irlandese Brendan Murray, firmata da Newman.

