Eurovision 2020, Bielorussia: con “Da vidna” dei VAL torna in gara il bielorusso

Dopo il 2017, quando i Naviband portarono in gara “Historyja majho žyccia”, la lingua bielorussa torna a fare capolino all’Eurovision Song Contest.

A portarla in gara nell’edizione 2020 del contest a Rotterdam i VAL, duo vincitore del concorso di selezione del paese dell’Est Europa Natsionalniy Otbor, con il brano “Da vidna”.

A dare vita al progetto VAL sono la cantante Lera Gribusova e il polistrumentista Vlad Pashkevich. La prima ha preso recentemente parte a The Voice in Ucraina, mentre il secondo ha è già salito sul palco eurovisivo nel 2017, come corista dei Naviband.

Entrambi al primo tentativo nella selezione eurovisiva della Bielorussia, i VAL sono riusciti a trionfare ottenendo il secondo posto sia per i giurati – tra i quali i due ex rappresentanti all’Eurovision Dmitry Koldun e Zena – che per il televoto.

A svettare per il voto della giuria Yan Yarosh con “Fire”, poi secondo, mentre i televotanti avevano premiato le Chakras con “La-ley-la”, fermatesi al terzo posto.

“Da vidna” (Prima dell’alba) è scritta dagli stessi artisti assieme a Mikita Najdzionaŭ. La Bielorussia si esibirà nella prima semifinale del 12 maggio, nella quale è chiamata a votare anche l’Italia.

