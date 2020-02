Eurovision 2020: Samira Efendi in gara per l’Azerbaigian

A conferma delle indiscrezioni apparse nei giorni scorsi, sarà Samira Efendi a rappresentare l’Azerbaigian nell’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest, in programma a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio.

Samira succederà a Chingiz, che aveva interpretato lo scorso anno “Truth“, riportando in finale il Paese dopo un anno e rimettendolo all’interno della top ten, con l’ottavo posto, per la prima volta dalla seconda posizione del 2013 con “Hold me” di Farid Mammadov.

Per lei ci sarà la seconda metà della prima semifinale, in programma martedì 12 maggio con diretta su Rai 4 e diritto di voto per l’Italia.

Samira Efendi, all’anagrafe Samira Efendiyeva, era già stata nella lista di coloro che avrebbero potuto rappresentare il Paese vincitore dell’Eurovision 2011 già un anno fa, prima che arrivasse l’effettiva selezione per Chingiz.

Nel 2015 ha raggiunto il secondo posto nella versione azera di The Voice, dandosi una spinta rilevante con “Listen” di Whitney Houston. Di quell’annata faceva parte anche Samra Rahimli, che poi è salita sul palco eurovisivo nel 2016 con “Miracle“.

Nel 2017 ha rappresentato per la prima volta l’Azerbaigian al Silk Way Star, un concorso organizzato in Kazakistan, dove è arrivata terza. Si è poi presentata in gara a The Voice of Nur-Sultan. Uno dei suoi singoli più recenti è “Yol Ayrici“, che pur essendo stato rilasciato nello scorso novembre non dovrebbe essere il pezzo eurovisivo, per il quale è stato annunciato qualche giorno di attesa.

L’artista, sul proprio account Instagram, ha dichiarato:

Sono molto orgogliosa e felice di rappresentare l’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest quest’anno. Grazie a tutti quelli che mi supportano e credono in me! Farò del mio meglio per rendere indimenticabile tutto questo

Samira Efendi ha superato la “concorrenza” di Laman Dadasheva, Elvin Novruzov, Jabrail Rasulov e Riad Abdulov nella selezione interna.

