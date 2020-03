Eurovision 2020: Natalia Gordienko con “Prison” canterà per la Moldavia a Rotterdam

Con la finale nazionale della Moldavia, O melodie pentru Europa, arriva anche il momento in cui torna in scena il trio Philipp Kirkorov-Dimitris Kontopoulos-Sharon Vaughn (che, peraltro, ha in gara anche “What love is” di Uku Suviste per l’Estonia).

Questa volta, il noto team autoriale multinazionale assiste Natalia Gordienco (o Gordienko, secondo l’uso russofono), uscita vittoriosa dalla selezione con “Prison“.

Questo l’andamento della serata che ha deciso il ritorno dell’artista all’Eurovision dopo 14 anni:

Natalia Gordienco – Prison 24 Pasha Parfeny – My Wine 20 Maxim Zavidia – Take Control 15 Catarina Sandu – Die for You 12 Valeria Pașa – It’s Time 8 Diana Rotaru – Dale dale 7 Lavinia Rusu – Touch 6 LANJERON – Hi Five 6 Valentin Uzun & Irina Kovalsky – Moldovița 6 Petronela Donciu & Andreea Portărescu – We Will Be Legends 4 Dima Jelezoglo – Do It Slow 4 Live Beat Orchestra – Love Me Now 2 Julia Ilienko feat. Mishel Dar – Tears 2 Irina Kit – Chain Reaction 0 Alexandru Cibotaru – Cine te-a facut să plângi 0 Viorela Moraru – Remedy 0 Sasha Letty – Summer of Love 0 Maria Ciolac – Our Home 0 Denis Midone – Like a Champion 0

Natalia Gordienco non è un nome nuovo, come detto, per l’Eurovision, avendo già rappresentato il suo Paese nel 2006. In quel caso, però, non era l’artista principale, dal momento che assieme a Connect-R supportava Arsenium nell’esecuzione di “Loca“ (fu 20° posto in finale con 22 punti).

L’artista ha vinto sia il voto della giuria che il televoto, così come Pasha Parfeny è arrivato secondo in entrambi i casi. Le discordanze hanno invece portato in terza posizione Maxim Zavidia. Non ha partecipato, per motivi non chiariti, Geta Burlacu, che doveva essere in gara con “Raspunde!“

Durante la serata si è avuta una lunghissima esibizione di Natalia Barbu, che ha portato la bandiera moldava in Europa nel 2007 con “Fight”, pezzo che ha nuovamente eseguito per il pubblico del suo Paese.

La Moldavia canterà nella prima metà della seconda semifinale, programmata per il 14 maggio alle ore 21 con diretta su Rai 4. L’Italia non ha diritto di voto in questo caso dal momento che lo ha nella prima. Il Paese ha come miglior risultato un terzo posto nel 2017 con “Hey Mamma!” dei Sunstroke Project, gruppo all’interno del quale si cela lo storico uomo-meme noto come Epic Sax Guy, Sergey Stepanov.

Lo scorso anno Anna Odobescu è arrivata al 12° posto in semifinale con “Stay“, e pertanto non si è qualificata per l’ultimo atto. Kirkorov aveva già messo le mani sull’entry moldava del 2018, “My lucky day” dei DoReDoS, decima in finale.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram