Eurovision 2020: poker di finali nazionali in Estonia, Moldavia, Croazia, Islanda

Saranno quattro le finali nazionali che vedremo questa sera, con cui si va ad ampliare ulteriormente il novero delle canzoni selezionate per l’Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio. Andiamo a scoprirle nei dettagli.

Croazia – Dora 2020

Marin Jurić Čivro – Naivno Edi Abazi – Coming home Mia Negovetić – When it Comes to You Colonia – Zidina Zdenka Kovačićek – Love, Love, Love Lorenzo feat Dino Purić & Reper Iz Sobe – Vrati Se Iz Irske Jure Brkljača – Hajde nazovi me Damir Kedžo – Divlji vjetre (Tuga u bojama jeseni) Lorena Bućan – Drowning Alen Vitasović & B. Matija Čerina – Da se ne zatare Aklea Neon – Zovi ju mama Indira – You Will Never Break My Heart Nikola Marjanović – Let’s forgive Đana Smajo – One Bojan Jambrošić – Više od riječi Elis Lovrić – Jušto

Le canzoni sono note soltanto parzialmente e le si conosceranno nella loro interezza soltanto questa sera. La selezione presenta un gran numero di nomi molto celebri in terra croata: Zdenka Kovačićek entra in gara a 76 anni dopo una carriera praticamente infinita sia come cantante che come attrice, ma ci sono anche vari ex talent (Jure Brkljača e Marin Jurić Čivro da The Voice, ma anche Mia Negovetić e Lorena Bućan).

A far parlare, però, è la sfida tra Indira e i Colonia, cioè tra l’ex voce dell’ormai non più trio e ciò che resta di quel che oggi è un duo.

Estonia – Eesti Laul 2020

Il ritorno di Laura a caccia della terza partecipazione eurovisiva dopo il 2005 e il 2017 non sembra poter essere coronato dal successo, almeno a giudicare da quel che pensano le agenzie di scommesse.

I favori del pronostico vengono accordati a Jaagup Tuisk e a Uku Suviste, con quest’ultimo proveniente da una brillante carriera sia in patria che all’estero.

Islanda – Söngvakeppnin

Molto ha fatto parlare Iva, a causa della sua condizione di cecità per un problema genetico congenito. Lei è la seconda favorita, dietro al duo Daði & Gagnamagnið che recentemente è stato notato, e favorevolmente accolto, da Russell Crowe.

Attenzione anche alla carica rock-metal dei DIMMA, da più di 15 anni attivi sulla scena musicale islandese.

Moldavia – O melodie pentru Europa

Di poche ore fa è la notizia della rinuncia, per motivi personali non meglio precisati, di Geta Burlacu. Pasha Parfeny è noto per aver rappresentato il Paese all’Eurovision 2012 con “Lautar“.

Partecipa anche Natalia Gordienko, che fu in gara all’Eurovision 2006 con Arsenium e Connect-R esibendosi nella canzone in inglese e spagnolo “Loca”. In questo caso la canzone è opera del trio Kirkorov-Kontopoulos-Vaughn, già in ballo lo scorso anno con Sergey Lazarev.

Di seguito i link per vedere le quattro finali nazionali in streaming:

Croazia dalle 20:05

dalle 20:05 Estonia dalle 18:30

dalle 18:30 Islanda dalle 20:45

dalle 20:45 Moldavia dalle 19:00

Seguiremo naturalmente tutte le finali appena segnalate e non mancheremo di aggiornarvi su queste pagine dei risultati e dei rappresentanti che ogni nazione porterà in gara all’Eurovision 2020.

